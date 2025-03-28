Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi - Son Dakika
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Ekonomi

Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi

Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, bankalar aracılığıyla alınıp satılabilen kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi.

28.03.2025 08:30
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce altın, gümüş ve platinle sınırlı olan kapsam, yapılan düzenlemeyle genişletildi.

YENİ BİR ENSTRÜMAN EKLENDİ

Yayımlanan tebliğde yer alan "gümüş ve platin" ibareleri "gümüş, platin ve paladyum" şeklinde güncellenerek, bankaların bu alandaki faaliyetlerine yeni bir enstrüman eklendi.

Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi

ALINIP SATILABİLEN MADENLER ARASINDA YER ALDI

Yeni düzenlemeyle beraber paladyum, bankalar aracılığıyla alınıp satılabilen kıymetli madenler arasında yerini aldı. Buna göre, finansal sistemde paladyumun da daha aktif biçimde değerlendirilmesi mümkün olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • BURAK HANZADE:
    kesin yandaşın birinin elinde yüklü miktarda vardır 13 17 Yanıtla
  • Trabzon:
    KAÇ LİRA GRAMI 7 2 Yanıtla
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