Bankalardan halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun

Ekonomi

Hollanda bankaları, jeopolitik tehditlerin arttığı gerekçesiyle halka evde nakit tutmalarını tavsiye etmeye hazırlanıyor.

HALKA EVDE NAKİT TUTMA TAVSİYESİNDE BULUNULACAK

Yerel basında yer alan habere göre, Hollanda Bankalar Birliği noel tatili dönemi sonrasında yapacağı toplantıda, gerilimlerin artığı bir dönemde siber saldırı gibi bir nedenle ödeme altyapısında yaşanabilecek olası sorunları görüşecek. Toplantının ardından Hollanda Bankalar Birliği, dünyadaki jeopolitik gerginliğin artması nedeniyle ilk defa halka evde nakit tutma tavsiyesinde bulunacak. Toplantıda olası bir sorunda ne kadar nakit miktarına ve hangi para kupürlerine ihtiyaç duyulacağı çalışılacak.

SAVUNMA BAKANI DA AYNI TAVSİYEYİ VERDİ

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, daha önce yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, bu nedenle halkının evinde her zaman bir miktar nakit bulundurması gerektiğini belirtmişti.