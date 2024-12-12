Hollanda bankaları, jeopolitik tehditlerin arttığı gerekçesiyle halka evde nakit tutmalarını tavsiye etmeye hazırlanıyor.
Yerel basında yer alan habere göre, Hollanda Bankalar Birliği noel tatili dönemi sonrasında yapacağı toplantıda, gerilimlerin artığı bir dönemde siber saldırı gibi bir nedenle ödeme altyapısında yaşanabilecek olası sorunları görüşecek. Toplantının ardından Hollanda Bankalar Birliği, dünyadaki jeopolitik gerginliğin artması nedeniyle ilk defa halka evde nakit tutma tavsiyesinde bulunacak. Toplantıda olası bir sorunda ne kadar nakit miktarına ve hangi para kupürlerine ihtiyaç duyulacağı çalışılacak.
Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, daha önce yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, bu nedenle halkının evinde her zaman bir miktar nakit bulundurması gerektiğini belirtmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Bankalardan halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?