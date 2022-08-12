7 bin 500 TL veren vardı! Bankaların emeklilere verdiği promosyonlarla ilgili emsal karar - Son Dakika
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7 bin 500 TL veren vardı! Bankaların emeklilere verdiği promosyonlarla ilgili emsal karar

12.08.2022 12:35
7 bin 500 TL veren vardı! Bankaların emeklilere verdiği promosyonlarla ilgili emsal karar

Bankaların emeklilere yönelik promosyon yarışı iyi hızlandı. Bir banka, promosyon miktarının 7 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Ancak bazı emekliler, daha önce aldıkları promosyonlara bankalar tarafından uygulanan bloke nedeniyle yeni promosyonlarını alamadı. Yargıtay'dan ise bu durumun yasal olmadığı yönünde emsal bir karar çıktı.

Türkiye'de emekli maaşlarının yükselmesinin ardından bankalar arasındaki promosyon yarışı da hızlandı. Emeklilerin kendi bankalarından maaş almasını isteyen banka yöneticileri, promosyon miktarını 7 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Herkesin merakla takip ettiği bu yarışla ilgili dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı.

DAHA ÖNCE ALDIKLARI PROMOSYON NEDENİYLE YENİSİNİ ALAMADILAR

Emeklilerin maaşlarını başka bankaya taşımak istediklerinde daha önce aldıkları promosyon nedeniyle hesaplarına banka tarafından bloke konulduğu ve bu nedenle taşıyamadıkları tespit edilmişti.

BLOKE KOYMAK YASAL DEĞİL

Sadece 2 bankanın yaptığı bu blokenin yasal olmadığı ortaya çıktı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi.

EMEKLİ MAAŞI 2 İSTİSNA DIŞINDA HACZEDİLEMEZ

Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtildi.

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Türkiye, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 7 bin 500 TL veren vardı! Bankaların emeklilere verdiği promosyonlarla ilgili emsal karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 bin 500 TL veren vardı! Bankaların emeklilere verdiği promosyonlarla ilgili emsal karar - Son Dakika
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