Türkiye'de emekli maaşlarının yükselmesinin ardından bankalar arasındaki promosyon yarışı da hızlandı. Emeklilerin kendi bankalarından maaş almasını isteyen banka yöneticileri, promosyon miktarını 7 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Herkesin merakla takip ettiği bu yarışla ilgili dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı.
Emeklilerin maaşlarını başka bankaya taşımak istediklerinde daha önce aldıkları promosyon nedeniyle hesaplarına banka tarafından bloke konulduğu ve bu nedenle taşıyamadıkları tespit edilmişti.
Sadece 2 bankanın yaptığı bu blokenin yasal olmadığı ortaya çıktı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi.
Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtildi.
Son Dakika › Ekonomi › 7 bin 500 TL veren vardı! Bankaların emeklilere verdiği promosyonlarla ilgili emsal karar - Son Dakika