Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı

Ekonomi

Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar güncellendi. Bazı özel bankalarda promosyon tutarı ek fırsatlarla birlikte 27 bin liraya kadar yükseldi.

PROMOSYON TUTARI 27 BİN LİRAYA ULAŞTI

Emekli maaşlarına yeni yılda yapılan zamlar sonrasında, 2025 şubat ayında özel ve kamu bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda emekliye promosyon tutarına ek ödemelerle birlikte 27 bin lira ödeme yapılıyor.

İŞBANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025??? tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabiliyor.

QNB

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü karanabilirsiniz.

DENİZBANK

Maaşımı Denizbank'a taşıyan emeklilere, 12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunuluyor.

YAPIKREDİ

1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül fırsatı sunuluyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılıyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank'ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuluyor.

Buna göre maaş aralığınız:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

TEB

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanabilecek.

2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanacak.

ALBARAKA

14 Ekim – 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL' ye varan ödül kazanma fırsatı sunuluyor.

Emekli maaşını bankamızdan alanlar, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanma fırsatı sunuluyorç

Ayrıca bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecek.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

İlk Maaş Ödemesi Yapılan Ay: Mart

Harcama Yapılan Ay: Mart

Ek Nakit Ödemenin Yapılacağı Ay: Nisan