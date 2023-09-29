Bankaların yarışı kızıştı! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye çıkabilir - Son Dakika

Bankaların yarışı kızıştı! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye çıkabilir

Son Güncelleme: 29.09.2023 14:29

Bankaların emekli maaşlarını kendilerine çekmek için promosyon yarışı sürüyor. Birçok özel bankanın milyonları kendilerine yakınlaştırmak için ödediği promosyonu artırması gündemde. Şu an 10 bin TL civarında bulunan promosyonun 15-20 bin TL'ye çıkarılacağı konuşuluyor.

Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zamla emekli maaşlarının artmasının ardından bankalarda promosyonlarını yukarı yönlü revize etmişti. Bazı bankalar 10 bin liraya kadar çıkarken, ocak ayında yapılacak maaş zamlarıyla promosyon miktarının bir kez daha artırılması gündemde.

15-20 BİN TL'Yİ GÖREBİLİR

Bankalar yeni dönem için hazırlıklarını sürdürürken, promosyon yarışı da şimdiden kızıştı. Bankaların 2024'te emekli promosyonlarını 15-20 bin civarına yükseltmesi bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Öncelikle, emeklilerin 3 yıllık maaşlarını aldıkları bankayı tercih etmeleri gerekiyor.Ardından banka yetkilileri ve emekliler arasında sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşme ile belirlenen promosyon miktarı, emeklinin IBAN numarasına yatırılıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankaların yarışı kızıştı! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye çıkabilir - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Ünlü iş adamı Ahmet Eren'den ilginç sözler: Dolar yeteri kadar yükselmedi
14:51 Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi
14:47 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var
14:37 Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
14:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir TEKNOFEST alanında: Şu ana kadar 330 bin ziyaretçi ağırlandı
14:23 Bankaların yarışı kızıştı! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye çıkabilir
14:14 Arda Güler, Real Madrid formasını ne zaman giyecek? Milli futbolcuyu daha çok bekleyeceğiz
14:07 Tuzla'da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
14:01 Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı
13:57 Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 15:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bankaların yarışı kızıştı! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye çıkabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement