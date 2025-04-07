Bari Tokgöz: Parayı faize değil, üretime yönlendirmek gerekiyor

Basriko Şirketler Grubu Kurucusu Basri Tokgöz, döviz ya da faize yönelen yatırımların uzun vadede hem birey hem de ülke ekonomisi için risk taşıdığını söyledi.

YATIRIM TERCİHLERİNDE ÜRETİM ODAKLI ADIMLARIN ÖNEMİ

Girişimcilik dünyasında deneyimleriyle öne çıkan Basriko Şirketler Grubu Kurucusu Basri Tokgöz, Türkiye'de yaygınlaşan döviz ve altın yatırımı tercihleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Tokgöz, bu tür yatırımların kısa vadede güvenli gibi görünse de uzun vadede hem bireysel serveti koruma konusunda zayıf kaldığını hem de ülke ekonomisine katkı sağlamadığını dile getirdi.

"Dolar ya da altına yapılan yatırımlar sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde de bir kayba neden oluyor. Üretmeyen bir ekonomi ayakta kalamaz." diyen Bari Tokgöz, yatırımcıların faize ya da dövize yönelmek yerine ticari faaliyetlere, yani doğrudan üretime ve girişimlere yönelmeleri gerektiğini vurguladı.

"ENFLASYON KARŞISINDA PARANIN DEĞERİ KORUNAMIYOR"

Bari Tokgöz, yatırım araçlarının karşılaştırılması konusunda da önemli bir noktaya dikkat çekti. Türkiye'de yaşanan enflasyonun, pasif yatırım araçlarının reel getirilerini hızla erittiğini söyleyen Tokgöz, "Paranızı döviz ya da faize yatırdığınızda, bir süre sonra elinizdeki değerin nasıl azaldığını net bir şekilde görüyorsunuz. Enflasyon karşısında bu tür araçlar yeterince dirençli değil." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte daha sağlam ve sürdürülebilir bir yöntem olarak ticari girişimleri öneren Tokgöz, girişimciliğin hem bireysel kazanç açısından hem de ekonomik büyüme bağlamında daha etkili sonuçlar doğurduğunu belirtti.

"TİCARET HEM BİREYİ HEM TOPLUMU BÜYÜTÜR"

Açıklamasında, ticaretin yalnızca kazanç değil, istihdam ve üretim açısından da katkı sunduğunun altını çizen Basriko Kurucusu, "En iyi yatırım, paranın reel ekonomide değerlendirilmesidir. Üretime yönelen her girişim, kısa sürede hem yatırımcıya kazandırır hem de toplumun kalkınmasına katkı sağlar." dedi.

Bari Tokgöz, mevcut ekonomik koşullarda risk algısının yüksek olduğunu kabul ederken, bunun girişimciliği engellememesi gerektiğini de belirtti. Tokgöz'e göre, cesur ve bilinçli yatırım kararları, uzun vadede çok daha sağlam bir ekonomik yapı oluşturulmasına zemin hazırlayacak.

* Bu içerikte yer alan açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.