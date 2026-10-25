Bartın'da AKS'ye kayıtlı arıcılar destek başvurusunu 30 Ekim'e kadar yapabilecek - Son Dakika
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Bartın'da AKS'ye kayıtlı arıcılar destek başvurusunu 30 Ekim'e kadar yapabilecek

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Bartın\'da AKS\'ye kayıtlı arıcılar destek başvurusunu 30 Ekim\'e kadar yapabilecek
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Bartın'da Arılı Kovan Destekleme başvuruları için son tarih 30 Ekim olarak açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AKS'ye kayıtlı arıcıların birlik üyesiyse birliklerine, değilse İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurması gerektiğini ve işlemlerin son günlere bırakılmamasını istedi.

Bartın'da Arılı Kovan Destekleme başvuruları 30 Ekim'de sona eriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Arılı Kovan Destekleme başvurularına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 30 Ekim olduğu hatırlatıldı.

Birlik üyesi arıcılar, üye oldukları yetiştirici birliklerine, birlik üyesi olmayan arıcılar ise İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hak kaybı yaşamamak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına başvurularınızı ve kovan tespit taleplerinizi son günlere bırakmamanızı önemle rica ederiz. Emeğiniz emek, balınız bereketli olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
EkonomiBartınGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da AKS'ye kayıtlı arıcılar destek başvurusunu 30 Ekim'e kadar yapabilecek - Son Dakika
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