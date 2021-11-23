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Başkan Aktaş, "Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası" - Son Dakika

Başkan Aktaş, "Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası"

23.11.2021 10:59
Başkan Aktaş, "Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan zeytin hasadı, diğer taraftan da birliğin alımları devam ederken, Marmarabirlik'i ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan zeytin hasadı, diğer taraftan da birliğin alımları devam ederken, Marmarabirlik'i ziyaret etti.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle üretimden pazarlamaya her alanda üreticinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'yı ziyaret etti. Zeytin üreticisinin sorunları ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, devam eden zeytin hasadı ve birliğin zeytin alım kampanyası ele alındı. Marmarabirlik'in hem Bursa hem de Türkiye açısından çok önemli bir kurum olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Marmarabirlik, kooperatifçiliğin ülkemizdeki örnek kuruluşlarından biri. Bölge üreticisi için gerçekten büyük bir nimet. Yalnız bölgemiz için değil, ülkemiz zeytinciliği kalkınması ve üreticinin hak ettiğini kazanması adına Marmarabirlik adeta bir pusula gibi. Güzide kurumumuzun ortaya koyduğu başarıları yakından takip ediyoruz. Hidamet Başkanımızın nezdinde tüm Marmarabirlik camiasına başarılar diliyorum. Bu arada sezonun da üreticimiz adına verimli ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Hidamet Asa da hem kırsal kalkınmaya yönelik yatırımları hem de Marmarabilirlik'e yakın ilgisinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Başkan Aktaş, Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası
Başkan Aktaş, Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası
Başkan Aktaş, Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası
Başkan Aktaş, Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası
Başkan Aktaş, Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası
Başkan Aktaş, Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası
Başkan Aktaş, Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası

Marmarabirlik, Zeytin, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Aktaş, 'Marmarabirlik, zeytinciliğin pusulası' - Son Dakika Ekonomi


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