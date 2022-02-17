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Başkan Altay: "Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi" - Son Dakika

Başkan Altay: "Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi"

17.02.2022 12:00
Başkan Altay: "Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut kanalizasyon sisteminin 2050 yılına kadar sağlıklı çalışması için sürdürdüğü "Kanalizasyon Master Proje" çalışmaları kapsamında Keçili Ana Kolektör Hattı ve Karatay Sanayi Kolektör Hattı'nı tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut kanalizasyon sisteminin 2050 yılına kadar sağlıklı çalışması için sürdürdüğü "Kanalizasyon Master Proje" çalışmaları kapsamında Keçili Ana Kolektör Hattı ve Karatay Sanayi Kolektör Hattı'nı tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye ve taşkın riskini ortadan kaldırmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mevcut kanalizasyon sisteminin daha sağlıklı hale getirilmesi ve 2050 yılına kadar sorunsuz çalışması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 1. Bölge Keçili Kanalı Ana Kolektör Hattı ve Karatay Sanayi Kolektör Hattı'nın tamamlandığını kaydederek, altyapıyı güçlendiren çalışmaların toplam bedelinin 26,1 milyon lira olduğunu belirtti.

"Yağmur suyu kaynaklı muhtemel taşkınların önüne geçildi"

Konya'da master planlarıyla çok önemli altyapı yatırımları yapıldığını ifade eden Başkan Altay, "Toplam 22 milyon lira maliyetle muhtelif çap ve ebatlarda borular kullanılarak tamamlanan 1. Bölge Keçili Ana Kolektör Hattı çalışmalarında 8,3 kilometre yeni hat oluşturuldu. Bu hattın yapımı ile Konya'nın kuzey kısmındaki Yazır, Bosna Hersek, Kosova ve Sancak mahalleleri ayrı bir kolektör hattı ile arıtma tesislerine bağlandı. Böylece 1. Organize Sanayi Bölgesi ve söz konusu mahallelerde yağmur suyundan kaynaklı muhtemel taşkınların önüne geçilmiş oldu" dedi.

"Karatay Sanayi Bölgesinde debi hafifletildi"

Şehrin kanalizasyon sistemini rahatlatacak ve oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek Karatay Sanayi Kolektör Hattı çalışmalarının da tamamlandığını dile getiren Başkan Altay, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, bu çalışmalarda da 1800 milimetre çapında, 5 metre derinliğinde ve 1,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat oluşturdu. 4,1 milyon liraya mal olan çalışma kapsamında, İstanbul Yolu üzerinde bulunan hattın Karatay Sanayi içinden Ankara Caddesi'ne aktarılarak debisinin hafifletilmesi hedeflendi. Bununla birlikte Mobilyacılar Sanayi, 1. Organize Sanayi, Dedeman Oteli civarlarında meydana gelmesi muhtemel taşkın tehlikesi giderildi" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Altay: Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi
Başkan Altay: Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi
Başkan Altay: Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi

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Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi' - Son Dakika Ekonomi


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