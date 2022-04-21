Başkan Altay: "Tarım en az savunma sanayi kadar önemli" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Tarım en az savunma sanayi kadar önemli"

21.04.2022 09:41
Başkan Altay: "Tarım en az savunma sanayi kadar önemli"

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bu sene 31 ilçedeki 303 mahallede 55 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bu sene 31 ilçedeki 303 mahallede 55 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve bitkisel üretimi artırmak amacıyla 2022 yılı desteklemeleri çerçevesinde Konya çiftçisine 55 bin adet fide ve fidan dağıtıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliklerinden birisinin özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak olduğunu söyledi.

Konya'nın bir tarım şehri olduğunu; tarımla uğraşan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Özellikle son dönemde yaşananlar tarımın en az savunma sanayi kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu yıl elhamdülillah bereketli bir yıl geçiriyoruz. Yağışlar çok iyi. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Özellikle meyve fidesi desteğinde ciddi bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Başkan Altay, bugüne kadar 1 milyonun üzerinde meyve fidesi dağıttıklarını kaydederek, "48 milyon çilek fidesi, 1 milyon 800 bin lavanta fidesi dağıtarak çiftçilerimize destek olduk. Sadece son 3 yılda dağıttığımız fide ve fidanların toplam bedeli 55 milyon lira. Yeni dönemde ceviz, elma, asma ve aronya fidanlarının dağıtımını tamamladık. Önümüzdeki haftalarda badem fidanlarını üreticimize dağıtacağız. Tıbbi aromatik bitki dağıtımları devam ediyor. Böylece vatandaşlarımızın ilk defa ekecekleri ürünlere destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle kıraç alanlarda, susuz alanlarda gelirlerini artırıcı ürünleri yetiştirmeleri için bir gayret içerisindeyiz. Konya Büyükşehir olarak her zaman çiftçimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, alınan başvurular üzerine bu yıl 31 ilçedeki 303 mahallede 55 bin adet fidan dağıtımı yapıyor. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin bölgedeki varlığının artırılması için Nisan ayının son haftasında 540 bin adet kekik ve adaçayı fidesinin de dağıtımı da yapılacak. - KONYA

Başkan Altay: Tarım en az savunma sanayi kadar önemli
Başkan Altay: Tarım en az savunma sanayi kadar önemli
Başkan Altay: Tarım en az savunma sanayi kadar önemli

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Büyükşehir Belediyesi, Tarım, Altay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Tarım en az savunma sanayi kadar önemli' - Son Dakika


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