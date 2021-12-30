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Başkan Altay: "Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot uygulamaya başladık" - Son Dakika

Başkan Altay: "Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot uygulamaya başladık"

30.12.2021 10:59
Başkan Altay: "Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot uygulamaya başladık"

Konya genelinde katma değeri yüksek yeni ürün desenleri oluşturmayı hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim ve Güneysınır'da 30 dekarlık alanda zeytin üretimi yapmak için çiftçiye yüzde yüz hibe desteğiyle zeytin fidanı desteğinde bulundu.

Konya genelinde katma değeri yüksek yeni ürün desenleri oluşturmayı hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim ve Güneysınır'da 30 dekarlık alanda zeytin üretimi yapmak için çiftçiye yüzde yüz hibe desteğiyle zeytin fidanı desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal ve kırsal kalkınmayı artırmak amacıyla Konyalı çiftçiye alternatif ürün desteği devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünler üretmek, iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak tarımsal üretimi daha sürdürebilir kılmak amacıyla sürekli yeni projeler ürettiklerini ifade etti.

"Susuz tarım modeliyle AR-GE çalışmaları yürütüyoruz"

Konya genelinde yeni ürün desenleri oluşturmak için pilot uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, "Tıbbi aromatik bitkiler, arpa ve buğday başta olmak üzere susuz tarım modeliyle ilgili Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yürütüyoruz. Son yıllarda dünyada sağlıklı yaşam ve beslenmeye artan ilgiyle birlikte sofralık zeytin ve zeytinyağı üretim ve tüketiminin önemi de oldukça arttı. Biz de katma değeri yüksek, kurak iklim şartlarına dayanıklı ve uzun ömürlü olan zeytin üretimi ile ilgili Hadim ve Güneysınır ilçelerimizdeki 30 dekarlık alanda pilot uygulamaya başlıyoruz. Amacımız, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın alternatif ürünler ekmesini ve yaşadıkları bölgede gelirlerinin artmasını sağlamak. Başlattığımız pilot uygulamanın Konya ve bölge insanı için hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Proje ile mikro klima iklimine sahip Göksu Havzası'nda tüplü, sertifikalı zeytin fidanı dikiminin gerçekleştirilmesi için yüzde yüz hibeyle desteklemeyi yaptıklarını aktaran Başkan Altay, "Bu destekleme ile zeytin üretimini, bölgede yetiştirilen kiraz, üzüm ve şeftali gibi meyvelerin yanında özellikle kullanılmayan atıl arazilerin değerlendirilmesi için alternatif ürün olarak özendirmeyi ve ürün artışı sağlamayı hedefliyoruz. Alternatif ürünlerin olumlu sonuç vermesi ve maksimum ürün verimi elde etmek için ziraat mühendislerimiz de günlük olarak çiftçilere yerinde hastalık ve zararlılarla mücadele, budama ve modern sulama eğitimleri de veriyor" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da bölgede ilk kez ekimi gerçekleştirilecek zeytin desteklemesinin üretici için hayırlı olmasını dilerken, her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ve Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile zeytin fidanlarını alan çiftçiler de zeytin fidesi desteklemesinin hayırlı olmasını dileyerek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. 2021 yılında tarımsal üretime ve tarımsal sulamaya 33 milyon destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da fide, fidan, tohum, tıbbi aromatik bitki ve tarımsal makine desteklemelerine artırarak devam edecek. - KONYA

Başkan Altay: Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot uygulamaya başladık
Başkan Altay: Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot uygulamaya başladık

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Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır, Pilot, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot uygulamaya başladık' - Son Dakika Ekonomi


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