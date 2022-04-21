Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek - Son Dakika
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Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek

21.04.2022 13:09
Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nda aileleri ile birlikte bayram geçirmek için memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri için başlatılan 'Askıda Bilet' kampanyasına destek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nda aileleri ile birlikte bayram geçirmek için memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri için başlatılan 'Askıda Bilet' kampanyasına destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haydi hep birlikte heyecan ve özlemle beklenen bayram kavuşmalarına vesile olalım. Bu sevgi hareketine hep beraber katılalım" diyerek üniversite öğrencilerinin aileleri ile kavuşmasına desteğini bildirdi. İsteyenler askidagencbilet internet adresi üzerinden üniversite öğrencilerine destek olabiliyor. 18-25 yaş arası örgün olarak üniversitede eğitim gören her öğrenci internet sitesi üzerinden bilet talebi oluşturabiliyor. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar ise 27 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında bilet alarak, üniversite öğrencilerinin Ramazan Bayramı'nda ailelerin yanına gitmelerine katkı yapabiliyor. - ANTALYA

Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek
Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek
Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek

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Ramazan Bayramı, Muhittin Böcek, Üniversite, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek - Son Dakika
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