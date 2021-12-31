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Başkan Büyüksimitci: "Kayseri ihracatta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor" - Son Dakika

Başkan Büyüksimitci: "Kayseri ihracatta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor"

31.12.2021 12:31
Başkan Büyüksimitci: "Kayseri ihracatta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre kasım ayında Kayseri ihracatı bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 30,4 oranında artarken, bu artış geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 41 olarak gerçekleşti.

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Kasım ayı ihracatımız, bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 30,4 artışla, yaklaşık 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ilk 11 aylık artışımız ise yüzde 41 oranında gerçekleşerek 3 milyar 251 milyon dolar oldu. Aylık bazda da bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artışımız var ki bununda ihracatta yakaladığımız istikrar açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

2021 yılı ilk 11 ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını söyledi.

Türkiye'nin 2021 yılında yakaladığı büyüme rakamlarında ihracatın payının büyük olduğunu ifade eden KAYSO Başkanı Büyüksimitci, "Kayseri sanayisi olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemizin büyüme rakamlarına ciddi manada katkı sağlamaktayız. İnşallah önümüzdeki aylarda bu katkıyı artırarak devam ettireceğiz. Kayseri olarak cari fazla veren bir il konumundayız. Bu bakımdan Türkiye'ye örnek bir iliz. 2021 yılı Türkiye'nin ihracat ağırlıklı birim fiyatı 1,30 dolar iken Kayseri'nin birim fiyatı 1,95 dolar oldu. İhracat artış hızında olduğu gibi burada da Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kayserimizin ihracat artışını istikrarlı bir şekilde sürdürmesinde emeği geçen tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kayseri, İhracat, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri ihracatta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor' - Son Dakika Ekonomi


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