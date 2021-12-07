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Başkan Çelik: "Yüksek enflasyonun en büyük mağduru işçi kesimidir" - Son Dakika

Başkan Çelik: "Yüksek enflasyonun en büyük mağduru işçi kesimidir"

07.12.2021 13:06
Başkan Çelik: "Yüksek enflasyonun en büyük mağduru işçi kesimidir"

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada yüksek enflasyonun en büyük mağdurunun işçi kesimi olduğunu söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada yüksek enflasyonun en büyük mağdurunun işçi kesimi olduğunu söyledi.

Başkan Çelik açıklamasında; "Üyelerimizin alım gücü son yaşanan ekonomik baskılar neticesinde iyice düşmüştür. Geçim şartlarının günden güne zorlaşması çalışanları sıkıntılı bir sürece doğru götürmektedir. Bu nedenle yetkili olduğumuz işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik belediye başkanlarımızdan yazılı ve sözlü olarak taleplerimiz oldu. Toplu iş sözleşmelerimize ilave olarak hem şirket hem de kadrolu olarak çalışanlara yönelik ek protokoller yapmak istediğimizi yetkililere her fırsatta ilettik. Belediye başkanlarımızın üyelerimizin zor zamanlarında yanlarında olacağı inancındayız ve çalışanların mağduriyetlerinin giderileceği inancındayız" dedi.

Devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde yaptığı açıklamaları olumlu olarak değerlendirdiğini söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın çalışanlara yönelik söylemleri bizleri sevindirmiştir. Enflasyona karşı hiç kimseyi ezdirmeme kararı aldıklarını ve ekonomik şartların iyileştirilmesi ile ilgili söylemlerini olumlu buluyoruz. Bu müjdenin bizlerde toplu iş sözleşmelerimizin olduğu işyerlerinde çalışanlara vermek istiyoruz. Devletimizin yürütmüş olduğu bu çalışmaları belediye başkanlarımızın da aynı hassasiyette uygulamasını bekliyoruz. Sendika olarak bizlerde gelecek haberleri üyelerimize vermenin beklentisi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, asgari ücretin ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmesi ve bu özelliği temel alınarak belirlenmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek; "Toplumu oluşturan aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılıya bilmeleri ve çalışan işçilerinde ev ekonomisinde ki çarklarının dönebilmesi için bir an evvel beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyleyerek "İşçilerin artık evlerini geçindirmeleri günden güne zorlaşmış ve çoğu emekçimiz borçlarını ödeyemediğinden icralık duruma düşmüşlerdir. Asgari ücretle ilgili düzenlemelerin yaşanan bu sıkıntılarında değerlendirilip en az maaşların insan onuruna yaraşır ve geçim sıkıntısı olmadan yaşanabilir bir ücret almalarını istiyoruz. Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve geçim sıkıntısı ve alım gücü temel alınarak belirlenmelidir" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Çelik: Yüksek enflasyonun en büyük mağduru işçi kesimidir

Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Hak İş, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çelik: 'Yüksek enflasyonun en büyük mağduru işçi kesimidir' - Son Dakika Ekonomi


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