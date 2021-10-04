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Başkan Çetindağ'dan talep! "Kuraklık desteği ekimden önce verilsin" - Son Dakika

Başkan Çetindağ'dan talep! "Kuraklık desteği ekimden önce verilsin"

04.10.2021 10:20
Başkan Çetindağ'dan talep!

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran ayında açıkladığı kuraklıktan etkilenen çiftçilere dekar başına verilecek 100 liralık desteğin bir an evvel ödenmesini talep etti.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran ayında açıkladığı kuraklıktan etkilenen çiftçilere dekar başına verilecek 100 liralık desteğin bir an evvel ödenmesini talep etti.

Çiftçilerin yeni sezon için hazırlıklara başladığını ifade eden Çetindağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan desteğin hemen verilmesi halinde çiftçinin bu parayı tohum ve gübre giderleri için kullanabileceğini belirtti.

Çetindağ; "2021 yılı hasadımız bitti, şimdi tohum zamanı. 2022 yılı için tohumları hazırlayıp inşallah ekimi yapmak üzereyiz. Çiftçilerimiz bunun hazırlığı içerisinde. Gübre fiyatlarının yüzde 200 artması, tohum fiyatlarının artması, girdi fiyatlarının artması çiftçimizi kara kara düşündürmekte. Bütün zorluklara rağmen, bütün bu sıkıntılara rağmen çiftçimiz buğday ekimine 10'uncu ayın içinde başlayacak. Şu anda hava şartlarına baktığımız zaman kuraklık devam etmekte. Biz gece gündüz çalışarak 2022 yılının hazırlığına şimdiden başlayacağız. Bizim Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanlığımızdan isteğimiz şu: Biliyorsunuz kuraklıkla ilgili Cumhurbaşkanımızın açıkladığı dönüme verilecek 100 liralık desteğin ekimden önce verilmesini talep ediyoruz. Çünkü bu destek verilirse çiftçimiz tohum ve gübrede bunu kullanır. Çiftçimiz tohumunu ekmeden önce bu destek verilirse çok mutlu olacağız. Eğer bu desteği 2 veya 3'üncü ayda verirlerse çiftçimize hiçbir faydası olmayacak. Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza sesleniyorum: Kuraklık ve don desteğinin ekimden önce çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmasını çiftçimizin de bunu alarak gübre ve ilacına kullanmasını istiyoruz. Bizim çiftçimizi kimse küstürmesin. Çünkü çiftçimizin ekonomimizin gelişmesine ve işsizliğin azaltılmasına büyük katkısı var. Biz gece gündüz çalışacağız. Yeter ki devletimiz bu konuda zamanında ödeme yapsın biz de bunu değerlendirerek tohumumuzu toprakla buluşturalım" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Başkan Çetindağ'dan talep! Kuraklık desteği ekimden önce verilsin
Başkan Çetindağ'dan talep! Kuraklık desteği ekimden önce verilsin

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ziraat Odası, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çetindağ'dan talep! 'Kuraklık desteği ekimden önce verilsin' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Çetindağ'dan talep! "Kuraklık desteği ekimden önce verilsin" - Son Dakika
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