Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binasının inşaatını inceledi - Son Dakika
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Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binasının inşaatını inceledi

02.03.2022 10:56
Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binasının inşaatını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 18 Mart'ta ihalesi yapılacak olan Yeşilyurt Millet Bahçesiyle aynı alanda hizmete sunacağımız Yeni Belediye Hizmet Binamız ile Yeşilyurt'umuzun modern gelişimine bir katkı...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 18 Mart'ta ihalesi yapılacak olan Yeşilyurt Millet Bahçesiyle aynı alanda hizmete sunacağımız Yeni Belediye Hizmet Binamız ile Yeşilyurt'umuzun modern gelişimine bir katkı daha sunmuş olacağız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Erkan Dikenli ve Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ile birlikte SSK Hastanesi eski yerine yapılan ve inşaatı tüm hızıyla devam eden Yeni Belediye Hizmet Binasını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının iç ve dış tasarımının yanı sıra hizmet alanlarıyla birlikte Yeşilyurt'un gelişen ve değişen imajına büyük değerler kazandıracağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Turgut Özal Mahallemizde toplam 40 dönümlük alanda hizmete sunulacak olan Yeni Belediye Hizmet Binamız ve 18 Mart'ta ihalesi yapılacak olan Yeşilyurt Millet Bahçemizle birlikte burayı yeni bir yaşam alanına dönüştürmüş olacağız. İnşaat alanımızda çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor, bizlerde çalışmaları yakından takip ediyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte inşaat çalışmaları daha da hızlanacak. İlçemizin en güzel lokasyonuna sahip bir alanında hizmete sunacağımız Yeni Belediye Binamızın yanı sıra Yeşilyurt Millet Bahçemiz ile birlikte Emanet Çarşımız ve Ahmediye Camiinin olduğu bu güzergahı yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve bisiklet yollarıyla birleştirerek Hilal Parkımıza kadar olan bölgeyi bir bütün halinde yeni bir yaşam ve cazibe alanına dönüştürmeyi planlıyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımıza Allah kolaylıklar versin, kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını bizlere nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binasının inşaatını inceledi
Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binasının inşaatını inceledi
Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binasının inşaatını inceledi

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Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, 18 mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binasının inşaatını inceledi - Son Dakika


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