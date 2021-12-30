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Başkan Eken; "Rant için gelenlere kapılarımız kapalı" - Son Dakika

Başkan Eken; "Rant için gelenlere kapılarımız kapalı"

30.12.2021 14:03
Başkan Eken; "Rant için gelenlere kapılarımız kapalı"

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin "Cazibe Merkezi" ilan edilerek birçok teşvikten yararlanacak olması Sivas'ta her kesimden sevinçle karşılandı.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin "Cazibe Merkezi" ilan edilerek birçok teşvikten yararlanacak olması Sivas'ta her kesimden sevinçle karşılandı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkanı Mustafa Eken konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sivas ilinin tamamının cazibe merkezi kapsamına alınmasını talep edeceğiz"

Başkan Mustafa Eken yaptığı açıklamada, "Kararnamenin imzalanmasıyla resmi olarak artık Sivas ilimiz Demirağ Organize Sanayimiz Türkiye'de ki 21. İl olarak cazibe merkezi kapsamına alındı. Öncelikle bu şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu teşvik kararnamesinin imzalanmasında da başta Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimize Sivas iş dünyası olarak dile getirmek istiyorum. Birinci organize sanayisindeki yatırım yapan arkadaşlarımızın yatırımlarının 5 ve 6 arasında ki farktan dolayı soru işaretleri oluştu. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür için heyet halinde gittiğimizde de Cumhurbaşkanımızdan Sivas ilinin tamamının cazibe merkezi kapsamına alınmasını tekrar talep edeceğiz. İnşallah 2022 yılında ben Sivas ilinin tamamının, 1. Organize Sanayinin, Gemerek, Şarkışla Organize Sanayimizin de 21. İl kapsamında içine alınacağına inanıyorum" dedi.

Yatırımcılar gelmeye başladı

Başkan Eken, yatırım yapmak isteyenlerin aramaya başladığını belirterek "Sivas zaten yatırı anlamındaki en iyi ildi en güzel bölgeydi. Devlet teşvikleri verir ki çok şükür verdiler. Bizler de yatırımcılar artık yatırım yapacağız, istihdam sağlayacağız ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 40 bin kişiye istihdam sağlayacak Demirağ Organize Sanayi bölgesi artık başladı. Ben inanıyorum ki Sivas'ta 35-40 bine yakın işsiz kardeşimiz var. İnşallah orada bacaların tütmesini sağlayacağız, yatırımcıların ayaklarına kadar gidiyorduk artık yine gideceğiz. Onlar artık gelmeye başladılar. Dün gece itibariyle telefonlarım susmuyor. Türkiye'nin her tarafından yatırım için Sivas'a randevu talep ediliyor. Bu ne kadar güzel ne kadar mutluluk veren bir şey" diye konuştu.

"Yatırımcı varsa kapımız sonuna kadar açık"

Başkan Mustafa Eken, " Hem bugüne kadar gelen yatırımları hem de gelecek olan yatırımları değerlendireceğiz. Tabi ki her isteyene yer vermeyeceğiz. İstihdam sağlayan, katma değeri olan, şehrimize katkı sağlayacak, ülkemize katkı sağlayacak her firmaya tabi ki yer vereceğiz. Ama yer olsun diye 6. Bölge olduk diye, ben yer alayım ilerde rant sağlamak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Kesinlikle. Bu konuyu da buradan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak söz veriyorum. Yatırımcı varsa kapımız sonuna kadar açık. İstihdam sağlayacaksa kapımız sonuna kadar açık ama rant için gelenlere kapılarımız kapalı" şeklinde konuştu. - SİVAS

Başkan Eken; Rant için gelenlere kapılarımız kapalı

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Cazibe Merkezi, Türkiye, Yatırım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Eken; 'Rant için gelenlere kapılarımız kapalı' - Son Dakika Ekonomi


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