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Başkan Genç, sosyal denge sözleşmesini en üst limitten imzaladı - Son Dakika

Başkan Genç, sosyal denge sözleşmesini en üst limitten imzaladı

04.01.2022 12:33
Başkan Genç, sosyal denge sözleşmesini en üst limitten imzaladı

Ortahisar Belediyesi ile BEM-BİR-SEN Trabzon Şubesi arasında belediyede çalışan memur ve sözleşmeli memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Ortahisar Belediyesi ile BEM-BİR-SEN Trabzon Şubesi arasında belediyede çalışan memur ve sözleşmeli memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, BEM-BİR-SEN Trabzon Şubesi Başkanı Muammer Şahin ve BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ercan Olgun'un imzaladığı sözleşme ile birlikte belediyede çalışan 140 memur ile 43 sözleşmeli memurun geçen yıla göre sosyal denge sözleşmesinde yüzde 120 artış yapıldı. Yapılan sözleşme 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediyesinde çalışan hiçbir personeli enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirdi. Çalışanın alın terinin hakkını vermek için azami gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Genç, "Bu seneki sosyal denge tazminat sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinden imzaladık. Bu da günümüz ekonomik şartlarında çok büyük bir oran. Emekçinin alın terinin korunması için her zaman olduğu gibi azami gayret gösteriyoruz. Her bir personelimizin aileleriyle birlikte refah içinde yaşamını idame ettirebilmeleri için hassasiyet gösteriyoruz. Bundan dolayı bütün imkanlarımızı zorlayarak sözleşmemizi en üst limitten imzaladık. Sözleşmemizin bütün memurlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - TRABZON

Başkan Genç, sosyal denge sözleşmesini en üst limitten imzaladı
Başkan Genç, sosyal denge sözleşmesini en üst limitten imzaladı

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Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkan Genç, sosyal denge sözleşmesini en üst limitten imzaladı - Son Dakika
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