Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi

01.04.2022 16:55
Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Olağan Genel Kurulu GAİB hizmet binasında TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Olağan Genel Kurulu GAİB hizmet binasında TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde Mehmet Çıkmaz yeniden başkanlık görevine seçildi.

GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Olağan Genel Kurulunda Mehmet Çıkmaz yeniden başkanlığa seçildi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı kongrede Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çeşitli ilerinden gelen üyeler oy kulandı. GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen genel kurula TİM Başkanı İsmail Gülle, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin yanı sıra çok sayıda ihracatçı ve iş adamı katıldı. Oluşturulan divan heyetine GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci başkanlık yaparken katip üyelikler görevini ise Abdulkadir Çıkmaz ve Mustafa Eroğlu yaptı.

TİM Başkanı Gülle Başkan Çıkmaz'ı yalnız bırakmadı

TİM Başkanı İsmail Gülle GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Olağan Genel Kuruluna katılarak GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Başkan Mehmet Çıkmaz'dan bilgiler aldı. TİM Başkanı Gülle kuru meyve ihracatçılarıyla da yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi. Gerçekleştirilen kongrenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Gülle, "Bugün önemli bir sektörümüz olan kuru meyve sektörümüzün genel kurulundayız. Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu sektörün yeni dönemde daha önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Kongre sonunda yeniden başkanlık görevine seçilen Başkanımız Mehmet Çıkmaz'ın şahsında bütün yönetim kurulu üyelerini kutluyorum" dedi.

Kuru meyve ihracatçıları yeni yönetim kurulu

Mehmet Çıkmaz Başkanlığında Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Olağan Genel Kurulu asil üyeleri Başkan Mehmet Çıkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Geyik, Abdulkadir Çıkmaz, Mehmet Ali Kılıç, Özgür Atakan, Muttalip Kılıç, Mehmet Alagöz, Remzi Kırıcı, Aziz Doğan, Coşkun Güzel ve Murat Bakır'dan oluştu. Yönetim Kurulu Yedek üyeleri ise Hasan Küsbeoğlu, İbrahim Karaoğlu, Bahattin Kıraç, Ali Demir. Ertuğrul Bozhöyük, Bülent Güngör, Mevlüt Parlak, Osman Gemici, Özcan Özden ve Ömer Aksoy'dan oluştu.

Denetim Kurulu Asil üyeliklerine ise Mustafa İsmail Aydın, Bahattin Kılıç ve Yalçın Güzel seçilirken yedek üyeliklere ise Kenan Tekin, Mehmet Telingün ve Mustafa Hanifi Topal seçildi. - GAZİANTEP

Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi
Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi
Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi
Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi
Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi
Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, İhracatçılar Birliği, Güneydoğu Anadolu, İş Adamı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Mehmet Çıkmaz güven tazeledi - Son Dakika


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