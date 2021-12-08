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Başkan Say'dan öğrencilere ulaşım müjdesi - Son Dakika

Başkan Say'dan öğrencilere ulaşım müjdesi

08.12.2021 12:21
Başkan Say'dan öğrencilere ulaşım müjdesi

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin ulaşım ücretlerini karşılayacaklarını müjdeledi.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin ulaşım ücretlerini karşılayacaklarını müjdeledi.

İstanbul'un Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in öğrencilere doğalgaz müjdesinin ardından Van'ın Edremit Belediyesi de, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere ulaşım konusunda destek verecek.

"Öğrencilerimizin bir sezon boyunca ulaşım giderlerini karşılayacağız"

Toplumun her kesimine yönelik ev ziyaretlerini aralıksız sürdüren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bu kez Eminpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve hayata sımsıkı sarılan 5 kardeşi ziyaret etti. Birbirlerine hem anne hem baba olan öğrenci kardeşlerle çay içip, sohbet eden Başkan Say, burada 'ulaşım' müjdesi verdi. Nermin, Fatih, Bilal ve Zeynep Batmaz kardeşlerin evine misafir olan Başkan Say, ilçede ikamet eden öğrencileri sevindiren müjdeyi duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in başlatmış olduğu 'doğalgaz' desteği ile Edremit Belediyesi olarak kendilerinin de bir çalışmaya start verdiklerini belirten Başkan Say, "Biz de Edremit'te neler yapabiliriz konusunda bir çalışma yaptık. Bugün buradaki ziyaretimizde müjdemizi kardeşlerimizle birlikte tüm Edremit'e duyurduk. Biz de Edremit Belediyesi olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan ve ilçede ikamet eden tüm kardeşlerimizin bir sezon boyunca ulaşım giderlerini karşılayacağız. Bu müjdeyi de burada vermek nasip oldu. İlimize, ilçemize ve tüm öğrenci kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

"Abileri olarak kardeşlerimizin sürekli yanlarında olacağız"

5 kardeşin hayat mücadelesi verme yolunda sergiledikleri birliktelik karşısında duygulanan ve tebriklerini sunan Başkan Say, "Kardeşlerimiz maalesef anne ve babalarını yakın zamanda kaybetmişler. Birbirlerine hem anne hem baba olmuşlar. 3 kardeş üniversiteyi okuyor, bir kardeşimiz lise, diğeri de 8'nci sınıfta okuyor. Biz de bu kardeşlerimizin abileri, dostları olarak sürekli yanlarında olacağız. İnşallah daha güzel müjdelerle haberlerle beraber oluruz" ifadelerini kullandı.

"Bütçemize büyük bir katkı sağlayacak"

Verilen müjdeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Batmaz kardeşler ise 5 kişinin ulaşım giderlerinin çok ciddi bir rakama tekabül ettiğini dile getirdiler. Başkanın verdiği müjdenin ekonomik bütçelerine büyük katkı sunacağını vurgulayan Batmaz kardeşler, teşekkürlerini dile getirdiler.

Eminpaşa Mahalle Muhtarı Mesut Irmak ise, bu müjdenin kendi mahallesinden duyurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Say'a öğrenciler adına teşekkürlerini iletti. - VAN

Edremit Belediyesi, İsmail Say, Edremit, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Say'dan öğrencilere ulaşım müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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