Başkan Ünal'dan "Milli Yem Seferberliği" çağrısı - Son Dakika
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Başkan Ünal'dan "Milli Yem Seferberliği" çağrısı

24.04.2022 10:43
Başkan Ünal'dan "Milli Yem Seferberliği" çağrısı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında kurulan ve bugüne kadar da bölgesine sağladığı katkı ve yatırımlarla Türkiye'nin en büyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri arasına giren ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, giderek artan yem fiyatlarına dur denmesi gerektiğini söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında kurulan ve bugüne kadar da bölgesine sağladığı katkı ve yatırımlarla Türkiye'nin en büyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri arasına giren ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, giderek artan yem fiyatlarına dur denmesi gerektiğini söyledi.

Yemdeki hammadde alımında ithalatın önüne geçmek için Milli yem hamlesi başlatılması çağrısında bulunan Başkan Ünal: "Yem fiyatlarını terbiye edebilmek için öncelikle bakanlığımız bünyesinde bir birim oluşturulmalıdır. Ardından da milli yem seferberliği başlatılarak yem fiyatları mutlaka terbiye edilmelidir" dedi.

2017 yılında açtığı yem fabrikası ile Türkiye'deki tek yem fabrikası olan kooperatif olma özelliği de taşıyan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kısa adıyla ÖR-KOOP, 3 bin 160 ortağının ürettiği çiğ sütlerini almanın yanı sıra fidancılıktan soğuk havaya, yerel ürünlerden yem üretimine kadar kooperatifçiliğin tüm hizmetlerini sunmaya devam ediyor.

"2018 yılından bu yana yem fiyatlarındaki düzensiz yükseliş üreticimizin belini büktü"

1979 yılında kurulan kooperatifin bölgedeki hayvancılığın gelişmesi ve çiğ süt alımı yapılması amacıyla yıllarca faaliyetini bu şekilde sürdürdüğünü ifade eden Başkan Ünal Önal: "Kooperatifimiz Aydın'ın 8 ilçesinden günlük süt toplamakta ve topladığı bu sütlen bir kısmını tesislerinde işlemekte, büyük bölümünü de süt işleme firmalarına göndermektedir. Son yıllarda özellikle 2018 yılından bu yana yem fiyatlarındaki düzensiz yükseliş üreticimizin belini büktü. Şu anda depolarımızda bulunan ve çiftçilerimize sattığımız yemlerin torba fiyatı 320-340 TL'ye ulaştı. 2018'de 40 liraydı ve 2018 kasım ayında 200 TL civarına çıkmıştı. KDV'deki büyük indirime rağmen bugün gelinen noktada çiftçimizin en çok kullandığı yem olan süt yeminin fiyatını 330 TL'ye çıkardı. Bu artışlar, hayvancılık maliyetlerini olumsuz etkiledi. Hayvan başına günlük 8 kilo yedirilmesi gereken bu yemi çiftçimiz artık hayvanına vermez oldu. Bu da süt üretimini etkiledi ve hayvan başına ortalama 10 litre düşüş gerçekleşti. Normalde artış beklediğimiz bahar aylarında günlük topladığımız sütün 345 ton olması gerekirken 290 tona düştü. Bu durum sadece bölgemiz için değil tüm Türkiye için üretim kaybı demektir. Yıllardır bunu hiç yaşamamıştık. Çiftçimiz artık süt üretimini düşünmüyor ve hayvanını sadece doyurabilme derdinde. Bu yem fiyatlarının 300 TL üzerinde olması çiftçimizin belini bükmektedir" dedi.

"Yem fiyatları mutlaka terbiye edilmeli ve milli yem seferberliğini acilen başlatmalıyız"

Başkan Önal sözlerine "Protein kaynaklarının ve tahıl fiyatlarının artışını durdurmamız gerekiyor. Bakanlığımız buna bir çözüm bulmalıdır. Biz hiçbir zaman devletimize yük olma amacında değiliz. Ama girdi fiyatlarını düşürebilmek için en önemli beslenme kaynağı olan yemde milli seferberlik yapılmalıdır. Bakanlığımız sadece yem ile ilgili bir birim kurarak özellikle ithalatı durdurmalı, yem bitkileri üretimini milli hale getirmelidir. Devlet politikamızın bölgesel ekim yaptırma ve yem maliyetini düşürme yönünde olması gerekiyor. Bugüne kadar da bakanlığımıza sürekli söylediğimiz yem fiyatlarını kontrol altında tutmalarıdır. Yem fiyatları mutlaka terbiye edilmeli ve milli yem seferberliğini acilen başlatmalıyız. Çünkü hayvancılığın en büyük sorunu yem fiyatlarının artışıdır" diyerek son verdi. - AYDIN

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Nazilli, Türkiye, Aydın, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ünal'dan 'Milli Yem Seferberliği' çağrısı - Son Dakika


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