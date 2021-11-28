Başkent'te 19 Halk Emek büfesi için kura çekildi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 5'i yeni olmak üzere toplam 19 satış büfesi için noter huzurunda canlı yayında kura çekilişi gerçekleştirdi. Altındağ, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de toplam 19 adet ekmek satış büfesi yeni sahiplerini buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek satış büfelerinin sayısını artırarak, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Başkent'in çevre ilçelerinde de Başkentlilerin Halk Ekmek ürünlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için ekmek büfelerini yaygınlaştıran Halk Ekmek Fabrikası; Çankaya'da 5, Yenimahalle'de 4, Altındağ ve Sincan'da 2'şer, Çubuk, Elmadağ, Keçiören, Mamak, Polatlı ve Pursaklar'da ise 1'er tane olmak üzere toplam 19 ekmek satış büfesinin yeni sahiplerini belirlemek üzere kura çekilişi yaptı. 5 tanesi yeni toplam 19 tane ekmek satış büfesi için kura çekilişi elektronik ortamda noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi, ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı. Halk Ekmek Genel Müdürü Volkan Gönenç ile Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gözgözoğlu'nun da katıldığı kura çekilişi sonucunda yeni açılan noktalarla birlikte kent genelindeki ekmek satış büfesi sayısı 421'e yükseldi.

Halk Ekmek satış büfelerinde Ankara simidi satışı başladı

2021 yılında gerçekleştirilen ikinci kura çekilişine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Gönenç, ürün çeşitliliğini zenginleştirmeye devam edeceklerini belirterek, Başkent'te 250'ye yakın ekmek satış büfesinde coğrafi işaretli Ankara simidinin satışına başlandığını da söyledi. Uygun fiyat politikası ve hijyenik ortamda hazırlanan Halk Ekmek ürünlerini Başkentlilerin tercih ettiğini ifade eden Gönenç, "Vatandaşlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda ilimizin çeşitli bölgelerinde 5 tanesi yeni olmak üzere 19 halk ekmek büfesini daha hizmete açıyoruz. 421 Halk Ekmek Büfemiz ile 6 milyona aşkın Ankaralı hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Büfeleri işleten bayilerimizin eğitimleri bizler için çok önemli. Bu nedenle bayilerimiz gruplar halinde ve periyodik olarak fabrikamıza gelerek eğitimler almaktalar. Bu eğitimler hijyen, müşteri ilişkileri ve teknik bilgiler gibi konuları da kapsıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA