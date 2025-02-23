Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

Geniş Video İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki (BİST) olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

23.02.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'daki (BİST) olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) hakkında yapılan haberlere ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın BİST'teki olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında olduğu belirtildi.

"SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme/ raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

21 Şubat'ta BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksiyse yüzde 1,18 değer kaybetmişti. Bu gelişmeyi takiben Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kurulumuzca BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır" denilmişti.

Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mükerrem Kılıç:
    bence önce borsa İstanbul a soruşturma açılmalı o kadar insan nasıl soyuldu diye ortada bir şey yokken hisseler nasıl yüzde 300-400 düştü 59 1 Yanıtla
  • Ali Yanık:
    İstisnasız tam 2 senedir enerji başta olmak üzere tüm hisseler orantısız düşüyor, hergün algı için olumlu Kap attıkları halde hergün kırmızı kapatarak yaklaşık yüzde 200 düştüler, endex normalde 4.000'lerdeyken hisselerin bu değerdeydi. Gizlimiz saklımız yok, hakkımızı aramak için bu sorunu CİMER'e de, SPK'yada ilettik, zaten e devlet bu gibi şikayetlerimizi iletmek için kurulmuş bir sistem :) 31 1 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    borsa kumardır,sonu felakettir bulaşmayın 24 6 Yanıtla
  • zaza6262:
    tamamda borsa üç aydır neden dip dip gidiyor onu soruyor millet budamı suç 28 0 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    anladığım kadarıyla ortada bir problem yok ,sadece maksatlı ve kötü haberleri yatanlar yüzünden borsa bu hâle gelmiş ,,, ben onu anladım... 18 8 Yanıtla
  • Casper:
    Reis Halleder 8 15 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Gelişigüzel bir kişinin yorumuyla düşen hisseyi borsaya almasaydınız. önüne geleni borsaya soktunuz size yazıklar olsun. şirketleri ve kendinizi sorgulayın 15 0 Yanıtla
  • Fatih Özkara:
    şimdiye kadar nerdeydiniz 13 0 Yanıtla
  • ayhan erbek:
    artarken iyi düşerken kötü asıl başsavcılık hakkında soruşturma başlatılmalı bugüne kadar borsada niye inceleme yapmadıkları için lap lup artış olur mu bu kadar 9 2 Yanıtla
  • Serdar Er:
    Şimdi yorumlara atıp tutanlar naneyi Yemedi mi 2 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
16:17 ABD’den BM’ye tarihi yol haritası Trump dediğini yapıyor ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
16:14 Reyting rekortmeni diziden kötü haber Başka diziyle anlaştı Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı
16:08 Cansız bedeni karlar arasında bulundu Cansız bedeni karlar arasında bulundu
16:07 Fenerbahçe’den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi
16:00 Güzide Duran’ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var Güzide Duran'ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var?
15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
15:36 Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı
15:26 İşte Borsa İstanbul’un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri İşte Borsa İstanbul'un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
15:23 Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
15:11 Ramazan bu yıl daha kısa sürecek Diyanet nedenini açıkladı Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 22:13:11. #1.11#
SON DAKİKA: Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.