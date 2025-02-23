Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

Ekonomi

Borsa İstanbul'daki (BİST) olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) hakkında yapılan haberlere ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın BİST'teki olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında olduğu belirtildi.

"SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme/ raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir" denildi.