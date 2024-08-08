Batık kripto borsası FTX, alacaklılarına 12,7 milyar dolar ödeyecek

Ekonomi

Batık kripto para borsası FTX ve ticaret şirketi Alameda Research'ün New York'taki davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti FTX ve Alameda'nın alacaklılarına 12,7 milyar dolar ödeme yapmasına karar verdi.

2022 yılında iflas eden ve kripto para piyasalarında çöküşe neden olan FTX kripto borsası ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

MÜŞTERİLERİNE 12,7 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

ABD'de FTX davasına bakan mahkeme, batık borsa ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki 12,7 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı. 12,7 milyar dolarlık cezaya ek olarak, FTX ve Alameda yöneticilerinin hayatlarının sonuna kadar ABD'de kripto para hizmeti vermesi ve piyasada aracılık yapması yasaklandı.

Mahkeme, FTX kurucusu Sam Bankman Fried için mart ayında 25 yıl hapis cezası ve 11 milyar dolar para cezası vermişti. Ceza kararına paralel olarak açıklamada bulunan Yargıç Lewis Kaplan, Fried'in çöküş öncesinde yaşanacaklardan haberdar olduğunu ifade etmişti.