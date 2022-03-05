Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı - Son Dakika
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Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı

05.03.2022 12:51

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı

BATMAN - Batman'da genç iş insanı Esat Ekremoğlu, çocukluk hayali olan fabrikayı kurarak memleketindeki yüzlerce işsiz gence iş imkanı sağlayıp uyuşturucu ve terörün pençesine düşmekten kurtardı.

Batman'da genç iş insanı Esat Ekremoğlu, çocukluğunda kendisininde yokluk gördüğünü belirterek, çalışmak istediği halde iş bulamadığı ve yaşadığı çevrede işsiz kaldığı için onlarca gencin kolayca uyuşturucu ve terörün pençesine düştüğünü belirterek çocukluk hayali olan yüzlerce gence iş kapısı olan fabrikayı kurduğunu belirtti. Genç iş insanı Esat Ekremoğlu, "Geçmişte memleketimizde çalışmak istediğimiz zaman iş bulamıyorduk. İş imkanı yoktu. Ben büyüdükten sonra böyle bir fabrika açmayı düşündüm. Bu fabrikada 400 personel çalıştırıyoruz. Bu sayıyı bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Buradaki gençlerimizi terörün ve uyuşturucunun elinden almak için burada yüzlerce kişinin çalışabileceği bir iş ortamı oluşturduk. Dünya markalarına ihracat yaparak çalışan sayımızı bine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Gençlerimiz işsizlikten dolayı terörün ve uyuşturucunun pençesine düşüyordu"

Batman'da iş imkanı olmayan gençlerin kolayca terörün ve uyuşturucunun pençesine kolayca düştüğünü belirten fabrika müdürü Kubilay Bulut, Esat Ekremoğlu'nun açtığı fabrika sayesinde yüzlerce gencin kolayca işe erişebildiğini belirtti. Kubilay Bulut, "Gençlerimiz bilindiği gibi çok çabuk terörün pençesine düşebiliyordu. Uyuşturucu ve madde bağımlılığına yakalanabiliyordu. Burada Esat Ekremoğlu'nun kurmuş olduğu fabrika sayesinde o gençleri burada kendi bünyemize alıp meslek sahibi yaparak iş imkanı sağladık. Çok şükür hepsi de kendi paralarını kazanacak duruma geldi. Genç kızlar kimseye muhtaç olmadan kendi çeyizlerini diziyor, genç erkekler kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerine durabiliyor. Burada herkes huzurlu ve mutlu" diye konuştu.

Çalışan genç kızlardan Mizgin Aksoy, kendisi gibi 400 arkadaşının burada çalışarak kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi. Aksoy, "Kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Batıya gitmek zorunda kalmadan kendi memleketimizde çalışma imkanı bulduk"

Daha önce geçinebilmek için batı illerine çalışmak için gitmek zorunda kaldıklarını belirten fabrika çalışanlarından Azat İnançtan, "Daha önce geçimimizi sağlaya bilmek için batı illerine giderek orada çalışmak zorunda kalıyorduk. Esat beyin açtığı bu fabrika sayesinde kendi memleketimizde, kendi ailemizin yanında kalarak çalışma imkanı bulduk" dedi.

"Burada çalışarak 5 çocuk okutuyorum"

Eşinden boşandığı halde kimseye muhtaç olmadan 5 çocuk okuttuğunu belirten Nasihat Güçer "Benim 5 çocuğum var. Kimseye muhtaç olmadan bu iş sayesinde çocuklarımı okutarak büyütebiliyorum" şeklinde konuştu.

Çalışanlardan Hamza Aslan "Daha önce çalışmak için batıya gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi evimize yakın çalışma imkanı buluk. Çalışma imkanı bizlere sunuldu" diye konuştu.

Kendi memleketinde kolayca çocuklarına bakma imkanı bulduğunu belirten fabrika çalışanlarından Mekiye Solmaz ise "Daha önce buralarda iş imkanı bulamıyorduk. Ben İstanbul'a çalışmaya gitmiştim. Geri gelerek burada kendi evimize yakın çalışarak çocuklarımıza bakabiliyoruz" dedi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı

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Uyuşturucu, İş Adamı, Çocukluk, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Kurduğu fabrikada yüzlerce gence istihdam sağladı - Son Dakika


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