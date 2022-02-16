Batman'da kuyumcular altındaki hareketliliği değerlendirdi

Batman'da kuyumcular, altında yaşanan hareketliliği yorumladı.

Son 1 ayda altın alım satımında hareketlilik yaşandığını belirten kuyumcu İslam Ekinci, bunda Rusya- Ukrayna geriliminin etkisi olduğunu belirtti. Ekinci, "Halk bunun daha da yükseleceğinden endişe ederek, paniğe kapılıp al-sat yapıyor. Şu anda ortada bir gerginlik söz konusu, öncesinde kuru bir kalabalık vardı. Ama son bir haftadır bir kalabalık var. Yani ortada bir toplama var. Alım satım var" dedi.

"Vatandaşlar en çok işçiliği az olan altına rağbet ediyor"

Vatandaşların işçiliği az olan altına rağbet gösterdiğini ifade eden kuyumcu Ersin Durmaz ise, altın piyasasının yükselmeye meyilli olduğu değerlendirmesinde bulundu. Durmaz, "Vatandaşlarımızdan altın alım satımına büyük bir rağbet var. Yatırım olarak altına rağbet ediyorlar. Bileziğe ve cumhuriyet altınına rağbet gösteriyorlar" diye konuştu. - BATMAN