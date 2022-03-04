Batman'da "Oyun Teknolojileri, NFT ve Metaverse" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da "Oyun Teknolojileri, NFT ve Metaverse" konferansı düzenlendi

04.03.2022 11:37
Batman'da "Oyun Teknolojileri, NFT ve Metaverse" konferansı düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Simsoft kurucu ortağı Prof. Dr. Veysi İşler, "Türkiye'de bir ekosistem oluştu artık. Telefonlarda oynanan oyunları geliştirmede biz dünyada bir numarayız." dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Simsoft kurucu ortağı Prof. Dr. Veysi İşler, "Türkiye'de bir ekosistem oluştu artık. Telefonlarda oynanan oyunları geliştirmede biz dünyada bir numarayız." dedi.

Batman Üniversitesi Rektörlüğü konferans salonunda "Oyun Teknolojileri, NFT ve Metaverse" konulu konferansı veren Prof. Dr. İşler, öğrencilerle bir araya geldi.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla birlikte dünya genelinde mobil ve online oyunlara çok büyük bir ilginin olduğunu söyledi.

Bu durumun oyun firmaları açısından iyi bir fırsat doğurduğunu belirten İşler, Türkiye'de de bu ortamdan istifade eden oyun firmalarının bulunduğunu hatırlattı.

Bütün dünyada oyun pazarın büyüklüğünün 200 milyar dolara yaklaştığını kaydeden İşler şöyle devam etti:

"Bu aslında hem film hem de müzik sektörünün toplamından da büyük bir rakam. Bu pazarın önemli bir kısmı da mobil oyunları içeriyor. Türkiye'de bir ekosistem oluştu artık. Telefonlarda oynanan oyunları geliştirmede biz dünyada bir numarayız. Her gün bir firma ya satılıyor ya yatırım alıyor. Bunları 3, 5, 10 kişilik oyun firmaları yapıyor. Geçen aylarda bir firma bir oyunu 200 milyon dolara sattı."

Oyun üretiminin artık sadece İstanbul ve Ankara ile sınırlı olmadığını, Türkiye'nin dört bir yanında oyun üreten ekiplerin ortaya çıktığını aktaran İşler, Türkiye'nin her yerinden oyun geliştiren ekiplerin bulunduğunu bildirdi.

"Önemli olan bunlara biraz daha kurumsal bir şekilde destek verebilmek. Ona da kümelenme diyoruz. Burada bir küme oluşturabilirsek bu küme sayesinde aslında rekabet gücü de Batman'daki oyun geliştiricileri açısından daha iyi olur diye düşünüyorum."

İşler, konferansta bu alana meraklı kişiler için çok kaynak bulunduğunu aktardığını dile getirdi.

Oyun sektöründe çok ciddi ihracatın olduğunu belirten İşler, yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ihracatın beklendiğine dikkati çekti.

Sektörün yaratıcı ve yenilikçi olduğunu ifade eden İşler, "Öyle binlerce kişi çalıştırıp 100 milyon dolar ihracat yapmıyorlar. 10 kişiyle 100 milyon dolar ihracat yapıyorlar. Çok yüksek katma değerli bir sektör. Dolayısıyla bu sektörün içinde sadece oyun yok. Marketing pazarlama, video, fotoğrafçılık, el sanatları gibi birçok alan var." ifadesini kullandı.

Başarı hikayeleri çıktıkça yatırımcıların da bu alanı merak edeceğini aktaran İşler, Batman'da da bu alana yatırım yapılabilmesi için bir fon oluşturma çalışmalarının olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. İşler, "Batman bir girişim sermayesi fonu kurma niyetimiz var. O kurulursa Batman'daki bu girişimlere yatırım yapılacak ve onlara eğitim de vereceğiz. Batman'da da artık bir marka haline gelebilir. Diğer yerlerde zaten var. Bunu bir marka haline getirmek önemli." dedi.

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Metaverse, oyunlar, Türkiye, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batman'da 'Oyun Teknolojileri, NFT ve Metaverse' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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