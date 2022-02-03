Üye Girişi
Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor - Son Dakika

Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor

03.02.2022 11:20
Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kurutmalıklar da stokçulardan nasibini aldı.

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kurutmalıklar da stokçulardan nasibini aldı. Diyarbakır'da, yaz aylarında özenle hazırlanan ve kışın tüketilen kurutmalık patlıcan, biber, domates ve bamya gibi ürünlerde stokçulardan nasibini alıp fiyat artışı gösterdi.

Diyarbakır'da, dükkanların önünü rengarenk süsleyip insanın iştahını kabartan kurutmalıklar da birçok ürün gibi stokçulardan nasibini alırken, Sur ilçesinde yıllardır kuru yemiş ve kurutmalık ürün satan Şükrü Günden, stoklanan kurutmalıkların belli bir süreden sonra bayatlayıp zehir saçtığını söyledi.

Stokçuların fiyat arttırmak için beklettikleri kurutmalıkların belli bir süreden sonra bayatlayıp zehir saçabileceğini öne süren Günden, "Kurutmalığı nemsiz yerde saklıyoruz, kurutmalık nemli olduğu zaman zaten yenmez. Bazı arkadaşlar kurutmayı stoklayıp depoya atıyorlar. Biz, bunu yapmıyoruz. Bizim en fazla tutacağımız 1 ay ya da 20 gündür. Kurutmalığın kullanma süresi 1 yıl. 1 yıldan sonra işe yaramaz, nem tutar. Bayatlayan kurutmalıklar zehir saçar. Kurutmalıkların saklama koşullarının iyi olması lazım. Stokçular yüzünden fiyat yüksekliği olmasın istemiyoruz" dedi.

"Kurutmalığı dışarıdan gelen misafirlerimiz alıyor"

İlçeye gelen turistlerin de sebze kurutmalıklarına büyük ilgi gösterdiğini belirten Günden, "Kurutmalığı en çok turistler alır bizden. Bu ürünlerden bağ başı bize 1-2 TL kalıyor. Diyarbakır halkı kurutmalıkları kendileri yaptıkları için almıyor. Kurutmalığı dışardan gelen misafirlerimiz alıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor
Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor
Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor
Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Domates, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:17 AK Partili vekil "seçim sathındayız" deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Ne seçimi, ne alakası var
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:29:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement