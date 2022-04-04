Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu - Son Dakika
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Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu

04.04.2022 13:38
Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu

Bayburt'ta her pazartesi günü kurulan ve özellikle köylerden gelen vatandaşların ilgi gösterdiği pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu.

Bayburt'ta her pazartesi günü kurulan ve özellikle köylerden gelen vatandaşların ilgi gösterdiği pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu.

Pazartesi günlerinde köyden gelenlerin ve merkezdekilerin yoğunluk oluşturduğu pazar yerinde Ramazan ayına rağmen sakinlik hakimdi. Zincir marketlerde kilosu 30 lira olan domates, pazarda 20 liraya alıcı buluyor. Yeni hafta itibariyle en fazla zamlanan domatesin pazardaki 20 lira hali pazarın zam şampiyonlu ürünü olurken, domatesi 15 lirayla marul takip ederek ikinci sıraya yerleşti.

Kısa bir sürede fiyatların düşeceğini söyleyen Pazarcı esnafı Mehmet Baştürk, "Sebze tam anlamıyla çıkmadığı için şu an fiyatlar vatandaşa fazla geliyor olabilir. Talebin de yoğun olması fiyatları artırıyor. Önümüzdeki günlerde bu fiyatlar düşecek. Özellikle 3-4 günden sonra fiyatlar ağır ağır düşmeye başlayacak çünkü ürünler çıkmaya başlıyor, sebzenin-meyvenin döküm zamanı domates, salata, patlıcan bunların hepsi çıkmaya başlayacak dolayısıyla ciddi bir şekilde fiyatlarda düşüş yaşanacak" şeklinde konuştu.

Yeşilliklerde fiyatların arttığını ifade eden Baştürk, sebebinin mal aldıkları illerde don olayının yaşanmasının olduğunu savundu. Baştürk, "Yeşilliklerde fiyat artışı var sebebi ise geçtiğimiz günlerde Mersin'de hava sıcaklığı eksi 4, eksi 5 dereceyi gördü yeşilliğin tamamen orada donması demek bu. Mersin için çok büyük soğuk. O da dolayısıyla fiyatlara yansıdı" dedi.

Çiftçilerin yaşanan yoğun kar yağışı ardından zorluk yaşadığını belirten Baştürk, fiyatlarda ciddi düşüşlerin önümüzdeki günlerde yaşanacağını sıkça ifade etti.

Pazarın zam şampiyonunun domates olduğunu belirten Baştürk, "Marul, domates, kıvırcık bunlarda çok ciddi artışlar var zam şampiyonu şu an domates, marul diyebiliriz ama ilerleyen günlerde havaların ısınmasıyla birlikte hepsinde düşüşler olacak" diye konuştu.

Pazardaki fiyatların mevsimsel olduğunu dile getiren bir diğer pazarcı esnafı Akgün Kara da ilerleyen günlerde ciddi düşüşlerin yaşanacağını söyledi. Kara, 1 hafta sonra en pahalı ürünün bile 7-8 liraya kadar düşeceğini vurgulayarak, "Ispanak, pırasa, kıvırcık gibi yeşilliklerde fiyatlar 1 hafta sonra havaların ısınmasıyla birlikte düşecek. Bayburt'a bu sene yeşilliği veren bölge, Samsun bölgesi oldu, kar altında kaldığı için mahsuller o yüzden ürünler hem az hem de pahalı. 1 hafta 10 güne kalmadan fiyatlar düşer. Domates, salatalıklarda fiyatlar mevsimsel, tam anlamıyla domates, salatalık çıkmadı üretim başlasın 20 lira olan domates 6-7 liraya kadar gerileyecek. Bu senede 7 liranın altında sebze meyve olmaz, 7 veya 7 buçuk lira taban fiyat olur. Kavun, karpuz, patates 5 lira gibi fiyatlarla alıcı bulur onun haricinde hiçbir sebze, meyvede 7 buçuğun altında fiyat olmaz" şeklinde konuştu. Bayburt'ta pazardaki sebze, meyvelerin güncel fiyatları ise şu şekilde:

Domates-salata 20 TL

Havuç, lahana, turp 10 TL

Dolmalık biber, çarliston biber 30 TL

Patlıcan 30 TL

Kabak 10 TL

Karnabahar 25 TL

Marul 15 TL

Soğan 5 TL

Patates 7 TL

Brokoli 12 TL - BAYBURT

Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu
Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu

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Türk Lirası, Pazartesi, Bayburt, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu - Son Dakika
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