Baykar'dan kendileri adına oluşturulan sahte kripto para girişimlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Baykar'dan kendileri adına oluşturulan sahte kripto para girişimlerine ilişkin açıklama Açıklaması

22.03.2022 13:40
Baykar'dan kendileri adına oluşturulan sahte kripto para girişimlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Firmamızın ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz iHA sistemleri ve firma yöneticilerimiz adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında tarafımızdan yapılan herhangi bir girişim bulunmamaktadır.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Firmamızın ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz iHA sistemleri ve firma yöneticilerimiz adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında tarafımızdan yapılan herhangi bir girişim bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Baykar, Twitter hesabından, firmalarının isim haklarını kullanarak oluşturulan ve kendilerine ait olmayan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki girişimlere ilişkin açıklama yayımladı.

Paylaşımda, firmalarının ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdikleri iHA sistemleri ve firma yöneticileri adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında, Baykar tarafınca yapılan herhangi bir girişimin bulunmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İnternette 'www.bayraktartb2.com' adresi altında ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı isim kullanılarak başlatılan sözde kripto para girişimi ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir. Adımızı kullanan tüm girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı ve tespit ettikçe hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Twitter, Baykar, Kripto, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baykar'dan kendileri adına oluşturulan sahte kripto para girişimlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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