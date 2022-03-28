Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı - Son Dakika
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Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı

28.03.2022 00:05
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kanadının takıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kanadının takıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek şunları kaydetti:

"Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ, isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik."

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Selçuk Bayraktar, Baykar, Medya, Savaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı - Son Dakika


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