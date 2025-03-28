Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor!

Geniş Video İzle

Üsküdar Balıkçılar Çarşısı, bayram hazırlıklarıyla hareketlenmiş durumda. Çiğ köfte, balık ve tatlı satışlarında büyük bir yoğunluk gözlemleniyor. Esnaf, bayramda satışlarının artacağını ve özellikle tatlı ile balığa olan talebin yüksek olmasını bekliyor. Çarşıda, bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlar, sofralarına lezzet katacak ürünleri yoğun şekilde tercih ediyor.

28.03.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının ardından bayram coşkusu Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda hissedilmeye başlandı. Oruç ibadetinin ardından bayram telaşı sokakları sararken, esnaf da yoğunluğun arttığı bu dönemde satışlarının yükselmesini bekliyor. Haberler.com ekibi bugün Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda esnafla tezgahın son durumunu konuştu.

Çarşıda çiğ köfte fiyatları dikkat çekiyor. Bu yıl çiğ köftenin kilo fiyatı 420 TL olarak belirlenmişken, bayram öncesi yoğunluğun artmasıyla esnaf, özellikle bugün ve cumartesi günü en az 100 kilo satış yapmayı hedefliyor.

Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor!

BALIĞA RAĞBET BEKLENİYOR

Balık tezgahları da oldukça hareketli. Ramazan ayında düşüş gösteren balık fiyatları bayram öncesi rağbeti de artırdı. Çinekop 600 TL, istavrit 200 TL, mezgit 300 TL ve hamsi 250 TL dolaylarında satılıyor. Bayramda balık talebinin artması bekleniyor.

Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor!

BAYRAM SOFRALARININ OLMAZSA OLMAZI : TATLILAR

Tatlı fiyatları da bu yıl artış göstermiş olsa da, bayramın vazgeçilmezi olan tatlılara olan talep oldukça yoğun. Lokma, tulumba ve halka tatlıları çarşıda sıklıkla tercih ediliyor. Tulumba ve lokmanın kilosu 200 TL'den satılırken, halka tatlının adet fiyatı ise 20 TL.

Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor!

Bayram öncesi fiyatların artması, esnafın satış beklentilerini de yukarıya taşırken, çarşıda bayram hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor!

Balıkçılık, Alışveriş, Üsküdar, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
23:04 İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:42 Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 16:59:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement