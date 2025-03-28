Bayram coşkusu tezgaha yansıdı : Talep zirveye ulaşıyor!

Ramazan ayının ardından bayram coşkusu Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda hissedilmeye başlandı. Oruç ibadetinin ardından bayram telaşı sokakları sararken, esnaf da yoğunluğun arttığı bu dönemde satışlarının yükselmesini bekliyor. Haberler.com ekibi bugün Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda esnafla tezgahın son durumunu konuştu.

Çarşıda çiğ köfte fiyatları dikkat çekiyor. Bu yıl çiğ köftenin kilo fiyatı 420 TL olarak belirlenmişken, bayram öncesi yoğunluğun artmasıyla esnaf, özellikle bugün ve cumartesi günü en az 100 kilo satış yapmayı hedefliyor.

BALIĞA RAĞBET BEKLENİYOR

Balık tezgahları da oldukça hareketli. Ramazan ayında düşüş gösteren balık fiyatları bayram öncesi rağbeti de artırdı. Çinekop 600 TL, istavrit 200 TL, mezgit 300 TL ve hamsi 250 TL dolaylarında satılıyor. Bayramda balık talebinin artması bekleniyor.

BAYRAM SOFRALARININ OLMAZSA OLMAZI : TATLILAR

Tatlı fiyatları da bu yıl artış göstermiş olsa da, bayramın vazgeçilmezi olan tatlılara olan talep oldukça yoğun. Lokma, tulumba ve halka tatlıları çarşıda sıklıkla tercih ediliyor. Tulumba ve lokmanın kilosu 200 TL'den satılırken, halka tatlının adet fiyatı ise 20 TL.

Bayram öncesi fiyatların artması, esnafın satış beklentilerini de yukarıya taşırken, çarşıda bayram hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.