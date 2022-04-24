Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor - Son Dakika
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Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor

24.04.2022 11:19
Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'de bayram tatiline sayılı günler kala rezervasyon oranlarının yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Alaçatı otelleri ve butik otel olarak tabir edilen benzeri nitelikli otel hizmetlerinde...

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'de bayram tatiline sayılı günler kala rezervasyon oranlarının yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Alaçatı otelleri ve butik otel olarak tabir edilen benzeri nitelikli otel hizmetlerinde konaklama yaklaşık 1000-1200 TL. Üst kategoriye çıkıldığında bu rakam 1500-2000 arasında seyrediyor. 5 yıldızlı otellerde kalmak isteyen konuklarımız da yaklaşık 2500-3000 TL arası gecelik fiyat ödeyecekler" dedi.

Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlar, yurt genelindeki turizm cennetlerinde tatil yapabilmek için rezervasyonlarını yaptırdı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesinde de rezervasyon oranları yüzde 60'a ulaştı. Bir hafta içerisinde bu oranın yüzde 100'e kadar yükselmesini beklediğini anlatan ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Özlenen, beklenen bir bayramda doluluğun yüksek olacağına dair turizmcilerin bir beklentisi var. Şu ana kadar rezervasyonlarımız yüzde 60'a ulaşmış durumda. Ancak pandemi döneminde pek çok kişi, son dakika rezervasyon yaptırmaya alıştı. Kültürümüze böyle bir alışkanlık girdi. Bu yüzden rezervasyonlarımız son dakikaya kaldı. Her geçen gün artış gözlemliyoruz" dedi.

'SEKTÖRÜMÜZ İÇİN GÜZEL BİR BAYRAM OLACAK'Turizm sektörünün bayramı heyecanla beklediğini ifade eden Demir, "Çünkü sektörümüzün pandemiden sonraki ilk bayramı olacak. Bu bayramla birlikte sezonu da açmış olacağız. Havalar oldukça sıcak. Çeşme'nin plajları açılmaya başladı. Ilıca Plajı'nda hafta sonu yüzde 10'luk bir doluluk oluşmaya başladı. Sıcaklık seviyesi 24-25 derecelere yükseliyor. Bayrama baktığımızda sıcaklığın etkisi, 30 dereceye kadar hissedilecek. Bu bayram sektörümüz ve halkımız için güzel bir bayram olacak. Özlenen tatil hareketliliğini halkımız da görmek istiyor" diye konuştu.'KONAKLAMA HİZMETLERİ 1000 TL'DEN BAŞLIYOR'Çeşme'de tatil fiyatları hakkında bilgi veren Demir, otel fiyatlarının ocak-şubat ayında belirlendiğini hatırlatarak, "Fiyatları belirlemekte zorlanıyoruz ama turizm sektörü çok sabırlı ve dirençli. Her türlü krizi aşmış bir sektör. Fiyatlarda güncel olarak yaşadığımız et, yumurta fiyatları gibi haftalık değişimler yok. Fiyatlarımızı ocak-şubat aylarında belirledik. Fiyatlar korunuyor ve değiştirmeyen çok otelimiz var. Çeşme'de Alaçatı otelleri ve butik otel olarak tabir edilen benzeri nitelikli otel hizmetlerinde yaklaşık 1000-1200 TL, üst kategoriye çıkıldığında bu rakam 1500-2000 arasında seyrediyor. 5 yıldızlı otellerde kalmak isteyen konuklarımız da yaklaşık 2500-3000 TL arası gecelik fiyat ödeyecekler" ifadelerini kullandı.'ÇEŞME'DE ODA- KAHVALTI TERCİH EDİLİYOR'

Tatil seçeneklerinin farklı destinasyonlarda değişiklik gösterdiğini aktaran Demir, şöyle konuştu: "Antalya'ya milyonun üzerine turist geliyor. Antalya'daki oteller, şehir merkezine uzak olduğu için her şey dahil konaklamalar tercih ediliyor. Bodrum'a doğru 'yarım pansiyon' dediğimiz kahvaltı ve akşam yemeği daha etkili satılıyor. Çeşme, Ayvalık, Foça'da ise oda-kahvaltıya dönüş başlıyor. Hatta kahvaltı da dahil olmadan yalnızca konaklamanın da sık tercih edildiğini görüyoruz. Bu tatil seçenekleri artık online rezervasyonlarla herkesin elinin altında. Muhakkak bu seçenekleri gözlemleyip, takip etsinler."


Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor
Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor
Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor
Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor
Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor
Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor
Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor
Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor
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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram tatilinde Çeşme'de konaklama 1000 TL'den başlıyor - Son Dakika
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