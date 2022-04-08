Bayramda tatil planı yapanlara kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam - Son Dakika
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Bayramda tatil planı yapanlara kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam

08.04.2022 19:38

Akaryakıttaki zamlar, şehirler arası otobüs fiyatlarını da etkiledi. Bilet fiyatları yüzde 20 ile 30 arasında zamlandı. Zam haberleriyle birlikte vatandaşların bayram planları alt üst oldu.

Ramazan bayramı öncesinde şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına gelen yüzde 20 ila 30 arasındaki zam, vatandaşın bayram planlarını adeta suya düşürdü. Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren kalemler arasında yüzde 20 ile otobüs biletleri yer aldı. En çok tercih edilen güzergahlardan olan İstanbul ile Ankara arasındaki bilet fiyatı 220 TL'den 300 TL'ye yükselirken Ankara Antalya arasındaki bilet fiyatı 280 TL'den satışa sunuldu. Şubat ayında 250 TL olan Ankara Muğla bileti ise 300 TL'ye tırmandı.

İSTANBUL-ANKARA BİLETİ 300 TL, İSTANBUL-VAN BİLETİ 550 TL

İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk için yolcular 300 ila 320 TL ödemek zorunda kalırken İstanbul- Rize otobüs bileti 400 TL'den, İstanbul- Adana bileti 300 TL'den, İstanbul- Şanlıurfa 400 TL'den, İstanbul- Van otobüs bileti ise 550 TL'den satılıyor.

Bayramda tatil planı yapanlara kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam

TREN BİLETLERİ DE ARTTI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)'da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 10 civarında zam yaptığını açıklamıştı. Bu zamla beraber, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları 118,50 TL'den 130,50 TL'ye yükseldi.

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Son Dakika Ekonomi Bayramda tatil planı yapanlara kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayramda tatil planı yapanlara kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam - Son Dakika
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