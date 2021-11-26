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Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü - Son Dakika

Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

26.11.2021 08:40
Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Adli yardım ve adli müzaheret kapsamındaki avukatlık hizmetlerinde uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Adli yardım ve adli müzaheret kapsamındaki avukatlık hizmetlerinde uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Bu oran halen yüzde 18 seviyesinde bulunuyor.

Karar, 1 Aralık 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

cumhurbaşkanı, Gazete, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü - Son Dakika
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