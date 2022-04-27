Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı - Son Dakika
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Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı

27.04.2022 09:21
Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.

Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87751 ve DAS-81419-2 soya çeşidi ve ürünlerinin yanı sıra MON87411 ve MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor.

Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, yem güvenirliği açısından risk teşkil etmeyen, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak fitaz enziminin belirli hususlara uyulması şartıyla yem amaçlı üretimine de karar verdi.

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Beyaz Et Sanayiciler ve Damızlıkçılar Birliği, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı - Son Dakika


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