BBP Genel Başkanı Destici: Asgari ücret en az 25 bin TL olmalı

Ekonomi

Asgari ücret zammına ilişkin beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Meclis'teki partiler teker teker zam tekliflerini açıkladı. Siyasi partilerin asgari ücret zammına ilişkin önerileri 28 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Asgari ücrete ilişkin beklentisini söyledi.

2025 yılına doğru gidilirken, asgari ücret tartışmaları da hızlanmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın maaş zammını aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Asgari ücret zammına ilişkin çeşitli senaryolar dile getiriliyor. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon, yaşam maliyetleri ve iş gücü piyasasındaki dengeler belirleyici olacak. Enflasyonun büyük öneme sahip olduğu asgari ücret zammının yüzde 25 ila yüzde 40 arasında olması bekleniyor.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN TL OLMALIDIR"

Zam tartışmalarına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu. Destici, ekonomik koşulların zorlaştığı ve enflasyonun yükseldiği bu dönemde, çalışanların mağduriyetini gidermek için asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.