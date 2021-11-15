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BBVA, Garanti'den pay alımı yapacak - Son Dakika

BBVA, Garanti'den pay alımı yapacak

15.11.2021 11:27
BBVA, Garanti'den pay alımı yapacak

BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.

BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.

İspanya merkezli BBVA, Garanti BBVA'nin halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki paylarının tamamı için 12,20 Türk Lirası satın alma bedeli ile bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer oluşturmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır" dedi.

Yapılan açıklamaya göre tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafından nakit olarak ödenecek maksimum toplam tutar 25 milyar 697 milyon Türk Lirası yabancı para ile 2 milyar 249 milyon Euro'ya eşdeğer olacak. BBVA'nın pay sahipliği oranın yüzde 50'yi aşması yoluyla tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmemesi durumunda BBVA, ilerleyen dönemlerde her hangi bir pay alım teklifi yapmadan paylarını artırabilecek.

İşlemin 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

"BBVA'nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit ediyor"

Garanti BBVA'nın ana hissedarı BBVA'nın, mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki gönüllü paylar için pay alım teklifinde bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ "Türkiye'ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA'nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir. Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA'nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanlarımızın hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile oluşturdukları fark olduğunu vurgulamak isterim. Dünyanın en önemli ve Avrupa'nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA'nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Garanti Bankası, Türk Lirası, İspanya, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BBVA, Garanti'den pay alımı yapacak - Son Dakika Ekonomi


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