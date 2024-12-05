BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi

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BDDK, cep telefonu alımlarında yeni bir düzenlemeye giderek, tüketici kredileri ile cep telefonu alımında yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan cep telefonları ayrımı yaptı. Fiyatı 20 bin TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20 bin TL üzerinde olan cep telefonları için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

05.12.2024 19:42  Güncelleme: 20:47
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tüketici kredileri ile cep telefonu alımında yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan cep telefonları ayrımı yapıldı.

CEP TELEFONU TAKSİT SAYISI DEĞİŞTİ

Karar ile tutar sınırı BDDK'ca artırıldı. Bu kapsamda; fiyatı 20 bin TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20 bin TL üzerinde olan cep telefonları için vade sınırı 3 ay olarak tespit edildi.

Bunun yanında "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırını ise, fiyatı 25 bin TL ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 25 bin TL üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendi. BDDK cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında ise değişiklik yapmadı.

Cep telefonu alacaklar dikkat: Taksit sayısı değişti

12 AY TAKSİT YAPILABİLMEKTEYDİ

Mevcut durumda, sıfır/ikinci el cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmamakta, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilmekteydi.

Tüketici kredisi açısından ise mevcut durumda fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade, 12 bin lira üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 ay vade yapılırken, yeni uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmuyor.

BDDK\'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi

Cep Telefonu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Akın:
    20.000 tl altında telefonmu varmış. Kendi seçmenleri için süper haber buna onlar inanır ancak :)) 48 12 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Mektublaşmaya geri dönücez. Bu işin sonu bu 32 3 Yanıtla
  • Recep Bayram:
    ne başarı ama 31 2 Yanıtla
  • Mesut alıcıoğlu:
    Tebrikler müthiş bi iş yaptı BDDK ))) 25 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Harika olmuş Bu durumda lükse sınır gelmis 8 17 Yanıtla
  • Murat YILMAZ:
    Telefonlarla alakalı bugüne kadar alınmış en güzel karar. Sanki olmayan parayı harcıyormuş gibi insanlar kredi kartıyla ödeyemeyecekleri borcun altına giriyorlar, madem ki kendileri düşünemiyorlar, onlar için düşünen birisi var diyorlar !!! 3 ay vade bile bence onlara çok (Borcunu nasıl ödeyeceğini, düşünemeyenlere) 3 13 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Ya kardeşim sizene böyle saçma sapan bisey varmi sananeeeee 9 1 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Ooooohğkhhhhh oğğğğğğğğ ohhhhhh 8 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Büyük bir başarı tek derdiniz buydu zaten 9 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    yurtdışı çıkış harcı 500 uçak bileti git gel 5.000 1.000 yeme içme elma 16promax 45.000 Taxfre vergi iade - 8.000 Tr imei kayıt 32.000 =75.500 Ya da zengin isen, hiç uğraşma Tr den 99.999 a al. hatta üç taksit. 4 0 Yanıtla
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