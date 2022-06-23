BDDK'dan konut kredilerine düzenleme: Değeri 10 milyonu geçen konutlar için kredi imkanı olmayacak
23.06.2022 18:25
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, konut kredilerine ilişkin yeni kararlarını duyurdu. Buna göre; değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak. Öte yandan 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı.
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23.06.2022 18:28:52. #1.11#
SON DAKİKA: BDDK'dan konut kredilerine düzenleme: Değeri 10 milyonu geçen konutlar için kredi imkanı olmayacak - Son Dakika