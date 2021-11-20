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BDDK'dan onay çıktı! Türk bankacılık devi geri dönüyor - Son Dakika

BDDK'dan onay çıktı! Türk bankacılık devi geri dönüyor

20.11.2021 09:56
BDDK'dan onay çıktı! Türk bankacılık devi geri dönüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 9 Ağustos 2002 tarihinde tasfiye kararı verilen Türk Ticaret Bankası AŞ'ye yeniden faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

BDDK'dan onay çıktı! Türk bankacılık devi geri dönüyor

1913 YILINDA KURULMUŞTU

Adapazarı'nda 1913 yılında Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak faaliyete başlayan banka 1924 yılında hayatına Anonim Şirket olarak devam etti. 1928 yılında unvan değiştiren banka Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye dönüştürüldü. 1937 yılında ise bugünkü adını alarak ticari faaliyetini sürdürdü. 9 Ağustos 2002 tarihinde ise banka için tasfiye kararı verildi.

BDDK'dan onay çıktı! Türk bankacılık devi geri dönüyor

Ticaret, Gazete, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK'dan onay çıktı! Türk bankacılık devi geri dönüyor - Son Dakika Ekonomi


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