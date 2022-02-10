Üye Girişi
BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak - Son Dakika

BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak

10.02.2022 09:01
BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verilerin 14 Şubat'tan itibaren yayımlanacağını bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verilerin 14 Şubat'tan itibaren yayımlanacağını bildirdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, ilgili tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat'tan itibaren paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 24 Aralık 2021'den bu yana izlediği seyre yönelik bir grafik de paylaşılırken, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı, bunun 171 milyar lirasının Hazine, 142 milyar lirasının ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekli hesaplarda bulunduğu bilgisi verildi.

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Türk Lirası, Tebliğ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
08:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:22 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:14 Hamile eşini öldüren adamdan klasik savunma!
08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Geçmiş olsun" paylaşımlarına tek tek cevap verdi
07:59 Survivor'a veda eden yarışmacı açıklandı
07:57 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Akşener kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz
01:06 Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
01:04 Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 09:08:49. #1.13#
SON DAKİKA: BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement