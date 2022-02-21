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BDDK taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti - Son Dakika

BDDK taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti

21.02.2022 21:45
BDDK taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

Buna göre, BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi.

Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.

Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.

Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran

yüzde sıfır olarak belirlendi.

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Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti - Son Dakika Ekonomi


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