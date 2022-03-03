BEBKA'dan kalkınmaya gençlik aşısı - Son Dakika
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BEBKA'dan kalkınmaya gençlik aşısı

03.03.2022 14:08
BEBKA'dan kalkınmaya gençlik aşısı

BEBKA'nın genç istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları yoğunlaştı.

BEBKA'nın genç istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları yoğunlaştı. Genel Sekreter M. Zeki Durak, istihdam garantili meslek kursları ve özel buluşmalarla bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlendirileceğini ve bu sayede sanayicinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamada önemli katkılar sağlanacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkımma Ajansı'nın (BEBKA) gelecek dönem faaliyetleri ve planlanan destekleri basın mensupları ile paylaşıldı. BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Bursa basını ile gerçekleştirilen buluşmada genç istihdamı ile bölgenin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Ebubekir Günel'in de katıldığı toplantıda Durak, ajansın bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, genç istihdamının desteklenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kaynak verimliliğinin artırılması ve kırsal kalkınma konularında önemli çalışmalar yapmakta olduğunu belirtti.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'i kapsayan TR41 Bölgesi'nde girişimcilik ve proje ekosisteminin oluşturulması için yaptıkları çalışmalarla genç projeciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Gençlerin, girişimcilik projelerine daha fazla dahil olmasını hedefliyoruz. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarımızın 2022-2023 teması da 'genç istihdamı' olarak belirlenmiş durumda. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin geleceğimiz olduğu bilinciyle genç istihdamını artırmaya yönelik kapsamlı faaliyetler yapacağız. TR41 Beceri Geliştirme Programı, istihdam garantili mesleki eğitim kursları, mesleki eğitim çalıştayları, genç girişimcilere yönelik yazılım-kodlama programı ve kırsalda istihdamı artırma programımız da bu vizyona hizmet ediyor. Bu yıl tüm Ajansların üzerinde çalışacağı genç istihdamı konusu için yarışmalar, programlar ve kurslar düzenleyeceğiz. Yine önümüzdeki süreçte başlayacağımız BEBKA Gençlik Buluşmaları kapsamında da her üniversitede organizasyonlar gerçekleştirerek gençlerimizi başarılı iş insanları ile bir araya getirecek, gelecekleri için önemli bir fırsat sunacağız. Bu sayede sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması noktasında da katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te kalkınmanın hızlandırılması için strateji oluşturulmasını sağlayan çalıştaylar düzenlediklerini de kaydeden BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Ekonomik kalkınma için KOBİ'lerimize teknik desteğin yanı sıra faizsiz kredi desteği de sağlayacağız. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik kırsal kalkınma mali destek programını da sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra Bölgesel Girişim Sermayesi kapsamında girişimcilerimizin fikirlerini hayata geçirmelerinin yolunu açacağız. Bölgenin dinamiklerini ivmelendirecek projeler geliştirenleri destekleyeceğiz" diye konuştu.

Toplantı sonunda basın mensupları, BEBKA'nın Nilüfer'deki yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BURSA

BEBKA'dan kalkınmaya gençlik aşısı
BEBKA'dan kalkınmaya gençlik aşısı
BEBKA'dan kalkınmaya gençlik aşısı
BEBKA'dan kalkınmaya gençlik aşısı

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Kaynak: İHA

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