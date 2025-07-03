Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

TEMMUZ ZAMMI ARDINDAN MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Uzmanlara göre memur maaşlarında yüzde 15–20 arasında bir artış bekleniyordu. 15.57 oranındaki zam ardından bedelli askerlikte yeni tutar 288 bin 887 TL oldu. Kesin tutar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.