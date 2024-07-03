Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi

Geniş Video İzle

Bedelli askerlik yapmayı düşünen milyonlarca gencin gözü bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişti. Haziran ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıklanırken memur aylık katsayısına göre yeniden belirlenen bedelli askerlik ücretleri de zamla birlikte 217 bin 851 TL'ye yükseldi.

03.07.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

RAKAM 217 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Haziran ayı enflasyon verileri ışığında hesaplanan memur aylık katsayısı bedelli askerlik yapmak isteyen milyonlarca genci de yakından ilgilendiriyor. Yapılan güncel hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli askerlik ücreti 217 bin 851 TL'ye yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL\'ye yükseldi

Memur, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Harun Çelik: Berkecanlar seri üzgün 22 0 Yanıtla
    yıldıray yanık: mükemmel bir tabir. 9 0
  • Ramazan Ertaş: Askerligin bedeli olmaz.???? 13 1 Yanıtla
  • Kemsl: isteyenin yerine yaparım:( 6 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: zaten zenginlerin cok vatansever siyasetci ve tarikatçılari ilgilendiren haber 3 0 Yanıtla
  • Kemal Demir: Bedelli kalkmalı . Her Türk genci minimum 6 ay askerlik yapmalı . 0 0 Yanıtla

10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:57:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement