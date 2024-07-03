Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL\'ye yükseldi

Ekonomi

Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı belli oldu! Rakam öyle böyle değil

Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

RAKAM 217 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Haziran ayı enflasyon verileri ışığında hesaplanan memur aylık katsayısı bedelli askerlik yapmak isteyen milyonlarca genci de yakından ilgilendiriyor. Yapılan güncel hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli askerlik ücreti 217 bin 851 TL'ye yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.