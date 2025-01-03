Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam dönemi yaklaşıyor. 2025 yılı memur maaşlarına yapılacak artış oranı, bugün açıklanan enflasyon verileriyle netlik kazandı. Unvan ve görev türüne göre değişen maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre yeniden düzenleniyor. En düşük memur maaşıyla birlikte bekçi ve zabıta maaşlarını da kapsayacak bu düzenleme, yeni rakamları ortaya koyacak.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 2024 yılında yıllık enflasyon oranı %44,38 oldu. Aralık ayı enflasyon oranı ise %1,03 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artış yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 11,54 oranında gerçekleşti.
2024 yılının son 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bekçi maaşı hesaplandı. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 11,55 oranıyla yükselecek. Buna göre 2025 yılında en düşük bekçi maaşının 43.698 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.
Zam oranı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL'den 24.082 TL'ye yükselecek.
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.433
2025 (Ocak-Haziran) - 52.935
2024 (Temmuz-Aralık) - 57.784
2025 (Ocak-Haziran) - 64.481
2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 58.938
2024 (Temmuz-Aralık) - 97.836 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 109.154 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.909 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 53.465 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 60.663 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 67.691 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 42.313 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 47.224 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 86.378 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 96.374 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 57.243 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 63.877 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 49.582 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 55.332 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 57.028 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 63.637 TL
Son Dakika › Ekonomi › Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı - Son Dakika
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