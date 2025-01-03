Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

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Milyonlarca memurun merakla beklediği Ocak 2025 zam oranları bugün açıklanan enflasyon verileri ile netlik kazandı. 3 Ocak itibarıyla zam oranı belli olan meslek dallarından biri de bekçilik oldu. Yapılan hesaplamaya göre bekçilerin yeni yılda 43 bin 698 TL maaş alacak.

03.01.2025 14:38  Güncelleme: 14:49
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Milyonlarca memurun merakla beklediği zam dönemi yaklaşıyor. 2025 yılı memur maaşlarına yapılacak artış oranı, bugün açıklanan enflasyon verileriyle netlik kazandı. Unvan ve görev türüne göre değişen maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre yeniden düzenleniyor. En düşük memur maaşıyla birlikte bekçi ve zabıta maaşlarını da kapsayacak bu düzenleme, yeni rakamları ortaya koyacak.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 2024 yılında yıllık enflasyon oranı %44,38 oldu. Aralık ayı enflasyon oranı ise %1,03 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artış yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 11,54 oranında gerçekleşti.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılının son 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bekçi maaşı hesaplandı. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 11,55 oranıyla yükselecek. Buna göre 2025 yılında en düşük bekçi maaşının 43.698 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL'den 24.082 TL'ye yükselecek.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

  • Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.433

2025 (Ocak-Haziran) - 52.935

  • Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.784

2025 (Ocak-Haziran) - 64.481

  • Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 58.938

  • Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 97.836 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 109.154 TL

  • Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.909 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 53.465 TL

  • Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 60.663 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 67.691 TL

  • Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 42.313 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47.224 TL

  • Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 86.378 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 96.374 TL

  • Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.243 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.877 TL

  • Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 49.582 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 55.332 TL

  • Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.028 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.637 TL

Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • volkan ceylan:
    Akşam 7 den sabah 7 ye kadar çalışmayan yorum yapmasın. bekçi değilim ama gece çalışmayan bilmez…Gece itle köpekle uğraşmak bir yana sağlığın gidiyor elinden. bunun ise bir bedeli yok…Boş boş konuşanlar önce 1-2 gece çalışsın sonra yorum yapsın 107 36 Yanıtla
  • Emin Erol:
    gayet doğal öğretmen evinde uyurken bekçi gece sokakta çalışıyor bu soğukta öğretmen sürekli tatil yapıyor gayet doğal 73 38 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bana 40 bin 50 bin maaşlar dan bahsetmeyin benimki 12500 tl kira 17 bin yazıklar olsun 60 10 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Allah aşkına şu bekçiler ne iş yapar, Ankarada görüyoruz boş boş dolaşıyorlar 26 35 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Algı amacıyla yapılan bir haber...şu an bir uzman veya baş öğretmen ek dersler ile birlikte 65-70 bin TL maaş alıyor...son yapılan zam ile birlikte 70 bin TL'yi geçecek... bekçi maaşlarını bırakın kamuda ki mühendis maaşları bile öğretmen maaşlarına yaklaşamaz... sırf algı amacıyla yapılmış bir haber.. 32 20 Yanıtla
  • Efe:
    öğretmen aylık 60 saat çalışarak o maaşı alıyor. fazlası için ek ders ücreti alıyor. bekçi haftalık 60 saat çalışarak bu maaşı alıyor. maaşları güne göre değil de saate göre alsın herkes. kim ne alıyor bir de o zaman bakalım 33 12 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Çarşı ve mahalle bekçileri yeni meslek değil ki ve kaldıki başka meslek grupları ile kıyaslama yapmayın ,emniyet mensupları ayrı bir daldır ....SONDAKİKA TOPLUMU AYRIŞTIRMA..... 23 3 Yanıtla
  • Okan Dogray:
    öğretmenler daha düne kadar piyasanın 5 katı paraya çalışıypr kimsenin sesi çıkmıyordu gece yarısı it köpekle uğraşan bekçi olsun polis olsun asker jandarma olsun kusura bakmayın hakediyorlar öğretmen sıcak sınıfınfa bazılarını tenzi ediyorum yatarat ders anlatırken ağlanmasınlar 15 10 Yanıtla
  • Hidayet Elagöz:
    pandemiden sonra hiç ama hiç mahallemizde bekçi görmedim etrafımdaki insanlarda görmemiş BEKÇİLER NEREDE....bilen varmı 13 6 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Neden böyle bişey yapar bir çocuk Allah akıl fikir versin 1 0 Yanıtla
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