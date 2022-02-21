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Beko'dan yeni Android TV - Son Dakika

Beko'dan yeni Android TV

21.02.2022 12:54
Beko'dan yeni Android TV

Beko, zengin Android dünyasındaki binlerce uygulamayı Beko Android TV ile tüketicilerine sunuyor.

Beko, zengin Android dünyasındaki binlerce uygulamayı Beko Android TV ile tüketicilerine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beko, yeni Android TV ile evlerde hem eğlence hem de kolay içerik erişilebilirliği sağlıyor.

Google algoritması ile ilgi çeken ve birçok platformdaki içerikleri tek bir ekranda sunan Beko Android TV; YouTube, Netflix, Spotify, Twitch, Google Play, Ted TV, Deezer, beIN CONNECT, TV+ ve Google'ın sunduğu pek çok uygulamaya TV'den kolayca erişim imkanı tanıyor. Android işletim sistemi Google tarafından yaratılan Beko Android TV, Google'ın olanaklarını kullanarak evde eğlenceli dakikalar sunuyor.

Beko Android TV, oyun tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Favori oyunlarını geniş ekranda ve yüksek görüntü kalitesiyle oynamalarına imkan tanıyor, bu anları daha eğlenceli ve kaliteli hale dönüştürüyor.

Chromecast built-in ile telefon/tablet veya laptoptaki içerikleri TV'ye kablosuz bir şekilde yansıtma imkanı tanıyan Beko Android TV kumandasındaki sesli komut sistemi sayesinde Google Asistant'a sesli Türkçe komut verilebiliyor. Beko Android TV, televizyon kullanımını ciddi oranda geliştiren kumanda çözümleri sayesinde 6 farklı içerik platformuna erişim sağlıyor.

Yeni nesil, dört çekirdekli özel işlemcisiyle izlenen tüm sahneleri çok hızlı analiz ederek "en muhteşem" görüntüyü, "en canlı" renkleri ve "en mükemmel" detayları sunan Beko Android TV; çerçevesiz şık tasarıma sahip. Özel tasarımlı, dahili hoparlörleri ve DTS VIRTUAL–X ve Dolby Digital gibi teknolojileri kaliteli, zengin ve çok boyutlu bir ses deneyimi yaşatırken, FHD TV'den 4 kat daha fazla piksele sahip olan, yüksek çözünürlüklü, "kusursuz" ve gerçek bir görüntü deneyimi sunan 4K UHD TV, her sahnedeki en küçük ayrıntıları gözler önüne seriyor. Görüntüdeki ışık seviyesini analiz ederek en parlak ve en karanlık kısımlarını olduğundan daha koyu ya da olduğundan daha parlak görünmesine imkan tanıyan Beko Android TV, Dolby vision teknolojisi ile görüntüdeki her kareyi ayarlayarak daha doğru renklerle daha fazla detay öne çıkarıyor.

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Android, Netflix, Youtube, Google, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beko'dan yeni Android TV - Son Dakika Ekonomi


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