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Belçika, elektrikte KDV'yi düşürecek - Son Dakika

Belçika, elektrikte KDV'yi düşürecek

01.02.2022 18:45
Belçika, elektrikte KDV'yi düşürecek

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı elektriğin KDV'sini azaltmaya ve hanelere 100 avroluk enerji çeki göndermeye karar verdi.

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı elektriğin KDV'sini azaltmaya ve hanelere 100 avroluk enerji çeki göndermeye karar verdi.

Belçika'da federal hükümeti oluşturan siyasi partiler, ülkede artan enerji fiyatlarına karşı uygulanacak tedbirler konusunda uzlaştı.

Buna göre, elektrik faturalarındaki KDV oranı geçici olarak azaltılacak. Belçika'da 1 Mart- 1 Temmuz döneminde elektriğe uygulanan KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilecek. Böylelikle hanelerin elektrik faturalarının ortalama 60 avro azalması sağlanacak.

İlave olarak hanelere 100 avroluk ısınma çeki gönderilecek. Bu çek enerji faturalarının ödenmesinde kullanılabilecek.

Ülkedeki yoksul ve düşük gelirli ailelere sağlanan uygun enerji tarifelerin süresi de uzatılacak.

Hükümet, söz konusu paket için 1,1 milyar avro kaynak ayıracak. Paketle, hanelerin enerji faturalarının ortalama 165 avro azalması sağlanacak.

Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7,59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsurun enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğu belirlenmişti.

Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70,8, doğal gaz fiyatları yüzde 153,7, kalorifer yakıtı yüzde 47,1 arttı.

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1 Temmuz, Belçika, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika, elektrikte KDV'yi düşürecek - Son Dakika Ekonomi


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