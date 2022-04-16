Belediye serasında yetiştirilen domatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan serada yetiştirilen domatesler, hasadı yapılarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Şanlıurfa'da seralar kurarak üretimi ve istihdamı destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu serada yetiştirdiği domateslerin hasadına başladı. 40 ton domates hedefiyle toprakla buluşturulan salkım domates fidelerinden elde edilecek gelirin bir bölümü ile serada çalışan işçilerin maaşları ödeniyor, geriye kalan domateslerin tamamı, serada istihdam edilen kadınların elleriyle özenle kutulara yerleştirilerek önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Gıda üretiminin önem kazandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın" talimatları ışığında kurulan serada domates üretimine başlayan belediye, hem üretime hem de istihdama destek sunarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alıyor.

"Proje ile kadınlara istihdam sağlıyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi serasında çalışan saha şefi Bakır Arslan, "Burada mevsimine göre domates, salatalık, patlıcan sebzelerin fidesini yetiştiriyoruz. Proje ile kadın işçilere istihdam sağlıyoruz. Şu anda domates yetiştiriliyor, hasadına başladık. Burada kadınlar çalışıyor. Onlarla birlikte domates hasadını yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmayla çalışan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu şekilde ekonomimize destek oluyoruz. Seramız iki dönümlük bir arazi üzerine kuruludur. Bu alandan domates beklentimiz de 40 tondur. İnşallah bu hedefi tuttururuz. Bu ürettiğimiz domatesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz" dedi.

"Aile bütçemize katkı sağlıyoruz"

Serada çalışan kadın işçilerden Hatice Tekin, "Sabah gelip buraya domates topluyoruz. Topladıktan sonra gidip paket yapıyoruz. Daha sonra belediyeden gelip alıyorlar yardıma muhtaç ailelere hediye olarak götürüyorlar. Bu alanda sadece kadınlar çalışıyor. Hem domates topluyoruz, hem de paketleme yapıyoruz. Bu şekilde aile geçimimize katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Serada kadın işçilerde Ayşe Özdemir ise "Biz burada domates topluyoruz. Daha sonra paketliyoruz. Daha sonra belediye çalışanları gelip götürüyor. Biz burada çalışarak aile geçimimize destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA